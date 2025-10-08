Don Osvaldo vuelve a Montevideo luego de exitosa gira en Argentina

Las últimas entradas ya se encuentran disponibles a través de RedTickets.

Presentación del DVD "Zona Liberada"

El eje de la actual gira de la banda es la presentación de su nuevo material audiovisual, el DVD "Zona Liberada", editado por el sello Plaza Independencia Música. Este lanzamiento recopila grandes momentos de la trayectoria de Don Osvaldo en distintos escenarios de Argentina.

El material incluye un total de 22 canciones que repasan diferentes etapas de la banda, con temas como Políticamente correcto, Ciegos, 9 de Julio, Barrilete, Tan perfecto que asusta, Feliz y seguro, Flores por Piedad y Suerte, entre otros.

Como valor agregado, Zona Liberada incorpora dos bonus tracks de la etapa anterior liderada por Patricio Fontanet: los clásicos Palo borracho y Los invisibles, ambos provenientes del disco Sed de Callejeros.

Gira internacional en pleno apogeo

La agenda internacional de Don Osvaldo continúa intensa. Tras el show en Montevideo, la banda tiene confirmado su tercer desembarco en España durante octubre, y luego realizará presentaciones en Paraguay y diversas ciudades de Argentina en noviembre.