Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Don Osvaldo | show | entradas

Zona Liberada

Don Osvaldo vuelve a Montevideo luego de exitosa gira en Argentina

Con entradas agotándose, Don Osvaldo vuelve a Montevideo para realizar un show único que contará con el nuevo lanzamiento.

Don Osvaldo

Don Osvaldo

 WorlMusicaBA
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La banda Don Osvaldo atraviesa un año de actividad récord y este sábado 11 de octubre regresará a Montevideo para ofrecer un show de pie en SITIO. Las últimas entradas para el concierto, que se suma a una gira nacional e internacional cargada de éxitos, ya están disponibles a través de RedTickets. El público uruguayo tendrá la oportunidad de adquirir el reciente lanzamiento de la banda, el DVD Zona Liberada.

Regreso a Uruguay y venta de entradas

Don Osvaldo vuelve a Uruguay en el marco de una gira que los ha llevado a recorrer su país y naciones vecinas. El concierto en SITIO marcará otro hito en un año que ya incluyó una seguidilla de cuatro shows masivos en el Club Atlético All Boys de Buenos Aires, congregando a 20.000 espectadores por noche, además de su reciente y primera presentación ante 3.200 personas en Ushuaia.

En el recinto de Montevideo se instalará una tienda oficial donde los asistentes podrán comprar merchandising de la banda y su último material en formato físico.

Las últimas entradas ya se encuentran disponibles a través de RedTickets.

Presentación del DVD "Zona Liberada"

El eje de la actual gira de la banda es la presentación de su nuevo material audiovisual, el DVD "Zona Liberada", editado por el sello Plaza Independencia Música. Este lanzamiento recopila grandes momentos de la trayectoria de Don Osvaldo en distintos escenarios de Argentina.

El material incluye un total de 22 canciones que repasan diferentes etapas de la banda, con temas como Políticamente correcto, Ciegos, 9 de Julio, Barrilete, Tan perfecto que asusta, Feliz y seguro, Flores por Piedad y Suerte, entre otros.

Como valor agregado, Zona Liberada incorpora dos bonus tracks de la etapa anterior liderada por Patricio Fontanet: los clásicos Palo borracho y Los invisibles, ambos provenientes del disco Sed de Callejeros.

Gira internacional en pleno apogeo

La agenda internacional de Don Osvaldo continúa intensa. Tras el show en Montevideo, la banda tiene confirmado su tercer desembarco en España durante octubre, y luego realizará presentaciones en Paraguay y diversas ciudades de Argentina en noviembre.

470b3d18-e5a9-44b2-9ab0-e80d373205b9_Event_0

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar