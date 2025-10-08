La banda Don Osvaldo atraviesa un año de actividad récord y este sábado 11 de octubre regresará a Montevideo para ofrecer un show de pie en SITIO. Las últimas entradas para el concierto, que se suma a una gira nacional e internacional cargada de éxitos, ya están disponibles a través de RedTickets. El público uruguayo tendrá la oportunidad de adquirir el reciente lanzamiento de la banda, el DVD Zona Liberada.
Don Osvaldo vuelve a Montevideo luego de exitosa gira en Argentina
Con entradas agotándose, Don Osvaldo vuelve a Montevideo para realizar un show único que contará con el nuevo lanzamiento.