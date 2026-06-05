Convocan a alerta feminista por el femicidio en San José.

La concentración para esta actividad tendrá lugar este viernes, a partir de las 19 horas, en Plaza Libertad. Desde allí se partirá hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo, como en cada alerta, donde se leera una proclama.

La Coordinadora realiza alertas feministas cada vez que un varón mata a una mujer, con el objetivo de visibilizar la problemática de la violencia de género mediante la manifestación del duelo en el espació público.

Dónde denunciar violencia de género

Líneas gratuitas: 0800 4141(desde teléfono fijo) y *4141(desde el celular) . Se reciben llamadas de lunes a viernes, de 8 a 24 horas; sábados y domingos de 8 a 20 horas.

Línea Azul: 0800 5050 (desde teléfono fijo) *5050 (desde el celular). Para denuncia de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al teléfono 911.