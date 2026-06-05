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Sociedad violencia de género |

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Convocan a alerta feminista por el femicidio en San José

Según el registro que lleva adelante la Coordinadora de Feminismos, ya son cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va del 2026.

Convocan a alerta feminista por el femicidio en San José.

Convocan a alerta feminista por el femicidio en San José.

 Gastón Britos / FocoUy
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"Seguimos en alerta compañeraes porque un varón de 21 años asesinó a Avril de 19 años, estudiante del liceo Rincón de la Bolsa. ¡Ni una agesión sin respuesta! Frente a los machismos acción directa", expresa la convocatoria del colectivo.

De acuerdo al registro que lleva adelante la Coordinadora, ya son cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va del 2026.

La concentración para esta actividad tendrá lugar este viernes, a partir de las 19 horas, en Plaza Libertad. Desde allí se partirá hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo, como en cada alerta, donde se leera una proclama.

La Coordinadora realiza alertas feministas cada vez que un varón mata a una mujer, con el objetivo de visibilizar la problemática de la violencia de género mediante la manifestación del duelo en el espació público.

Dónde denunciar violencia de género

Líneas gratuitas: 0800 4141(desde teléfono fijo) y *4141(desde el celular) . Se reciben llamadas de lunes a viernes, de 8 a 24 horas; sábados y domingos de 8 a 20 horas.

Línea Azul: 0800 5050 (desde teléfono fijo) *5050 (desde el celular). Para denuncia de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al teléfono 911.

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