"No movimos la aguja en diez años": Saavedra defendió el acuerdo de INISA con Defensa

Para Saavedra, este dato revela una de las principales causas de exclusión social que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley. A su entender, las dificultades de inserción futura están directamente relacionadas con los bajos niveles de formación educativa. “Las chances de integrarse a la vida en comunidad una vez que salen del INISA son muy complicadas si no se logra perforar esa realidad”, sostuvo.

Capacitación y trabajo como ejes de la reinserción

El nuevo programa, desarrollado junto al Ministerio de Defensa y la UTU, comenzó con 19 adolescentes y combina formación en oficios, talleres de salud, actividades culturales y propuestas recreativas. Saavedra explicó que el objetivo es que el período de internación represente un punto de inflexión en la trayectoria de los jóvenes. “Tenemos la obligación institucional de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la estadía en INISA signifique un antes y un después”, expresó.

El presidente del organismo remarcó que la política de convenios busca involucrar a múltiples actores estatales y sociales en el proceso de rehabilitación, generando oportunidades concretas de capacitación y empleo.

La participación del Ministerio de Defensa

Uno de los aspectos más debatidos del programa fue la incorporación del Ministerio de Defensa Nacional a las tareas de formación. Frente a las críticas surgidas desde algunos sectores, Saavedra defendió la iniciativa y aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas responde a una visión de cooperación institucional.

Recordó además que desde 2014 promovía la posibilidad de desarrollar experiencias similares y señaló que durante los gobiernos anteriores ya había encontrado receptividad para avanzar en ese sentido. “Siempre entendí que en un desafío tan complejo tenían que intervenir todos los actores que pudieran aportar algo”, afirmó.

Según explicó, el acuerdo permitirá ofrecer capacitaciones vinculadas a áreas con potencial salida laboral, como tisanería y camillería, además de otras actividades formativas.

Amplio respaldo político

Saavedra también destacó que el convenio recibió apoyo de distintos ámbitos políticos e institucionales. Indicó que la iniciativa fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, la Comisión de Seguridad del Senado y el Poder Ejecutivo, obteniendo una recepción favorable. Asimismo, sostuvo que las objeciones planteadas inicialmente por sectores vinculados a la senadora Constanza Moreira fueron posteriormente aclaradas tras conocer el contenido definitivo del acuerdo.

Respecto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, señaló que el organismo solicitó información sobre el convenio y que INISA remitió toda la documentación requerida.

Formación, recreación y nuevas experiencias

Además de la capacitación laboral, el programa incorpora actividades recreativas y de integración social. Entre ellas se prevén experiencias acuáticas, actividades aéreas y recorridas por distintos puntos del país.

Para Saavedra, estas propuestas contribuyen a ampliar los horizontes de los adolescentes y fortalecer sus posibilidades de construir proyectos de vida alejados de la violencia y la exclusión. “Es una oferta más dentro de muchas otras que estamos desarrollando”, concluyó.

El jerarca sostuvo que la combinación de educación, capacitación laboral, recreación y acompañamiento institucional constituye una herramienta fundamental para reducir la reincidencia y favorecer procesos efectivos de inclusión social, en una población que históricamente ha enfrentado profundas carencias educativas y oportunidades limitadas de desarrollo.