Bettiana Díaz denunció en vivo violencia política de periodista mientras era entrevistada

La senadora argumentó que "toda esta información surge de información pública que da el propio presidente" y apuntó contra comunicados de la coalición de gobierno, como el del Partido Colorado, que acusaron falta de transparencia. "Si la intención fuera ocultar o mentir o que esto fuera un acto de corrupción, ¿Yamandú Orsi va a echar por la borda 20 años de trayectoria pública por esto? Yo creo que no", sentenció.

Asimismo, Díaz señaló la exigencia desmedida que suele caer sobre su fuerza política: “Parece que siempre hay como un doble examen que tiene que dar la izquierda, que no tiene que dar nadie más”, agregando que la austeridad de un gobernante "no tiene que ver con en qué auto anda uno, sino cómo ejerce el gobierno".

Economía y el Plan "Más Barrio" frente a la inseguridad

Al analizar las recientes encuestas de opinión pública que reflejan un desgaste en la aprobación del gobierno, la legisladora pidió perspectiva temporal y comparó los indicadores actuales con el período anterior. “Poner en la misma bolsa un gobierno que en su primer año aumentó casi que lo mismo el salario real de los trabajadores que los 5 años de gobierno de Lacalle... ah, no, la verdad que no tiene punto de comparación”, enfatizó.

Respecto a la seguridad pública y los recientes hechos de violencia en Montevideo, Díaz defendió la estrategia integral del Poder Ejecutivo a través del programa insignia de Presidencia:

“Parte de lo que plantea el plan Más Barrio es una intervención que no sea únicamente únicamente con saturación policial, porque con saturación, el día que se va la policía, te pasa que después se vuelve a desmadrar la situación en esos barrios”.

La senadora realizó una autocrítica sobre la infraestructura del país a largo plazo, señalando que "Uruguay no ha hecho los esfuerzos suficientes para desandar el camino de generar estos sistemas penitenciarios que están saturados, que no dan respuesta, que no rehabilitan y que terminan siendo espacios y caldo de cultivo para que el crimen organizado opere desde ahí". Sin embargo, defendió la legitimidad del Frente Amplio para dar respuestas habitacionales y sociales: “El único que tiene credenciales de reducir drásticamente la pobreza en este país es el Frente Amplio. Esa es irrebatible”.

Cruce en vivo: "Me parece realmente muy bajo"

El momento de mayor tensión de la entrevista ocurrió hacia el final del bloque, cuando Leonardo Pereyra exhibió una captura de pantalla de su cuenta personal de Instagram y según sus palabaras conoció a Díaz por el episodio en que se viralizó esa captura y publicación. En la fotografía aparecía la senadora y un mensaje que había sido objeto de polémicas en redes. El periodista cuestionó si se arrepentía de exhibir su vida privada siendo una figura pública.

La respuesta de la senadora fue inmediata y sumamente crítica con el enfoque de la pregunta:

“La verdad no es un tema que me parezca de relevancia periodística para hablar conmigo, que soy una legisladora que está sentada en el Parlamento desde el año 2017. Es más, estuve viendo los programas anteriores y nunca vi que le hicieran esto ni a un varón político ni a otra persona (...) Me parece realmente muy bajo esto”. ¿"A qué varón se lo hiciste"? volvió a cuestionar la legisladora.

La senadora argumentó que este tipo de exposiciones se las hacían a las mujeres y no a los varones que entrevista el mencionado periodista.

Ante la insistencia de los entrevistadores sobre si su reacción implicaba "victimizarse", Díaz concluyó rechazando la disparidad de criterios en el debate público: "Tenemos senadores de la República que están presos en la casa porque están acusados de explotación sexual. Mira si voy a estar arrepentida de esto, por favor, de verdad. La doble vara realmente es muy fuerte".

Díaz dijo que le podía preguntar de todo, desde el 2017 era legisladora y dijo molestarse por "los niveles de violencia política que sufrimos las mujeres son estos" en alusión a lo que estaba sintiendo respecto a la entrevista. Luego de algunos intercambiamos, el programa siguió su curso y culminó con preguntas más descontracturadas de un juego.