Del club de barrio al ocio digital: cómo cambian las formas de entretenimiento en Uruguay

En las noches de verano, el fútbol 5 con amigos, el asado en la casa de un pariente o la murga en carnaval siguen funcionando como rituales de encuentro. Son espacios donde el tiempo libre se organiza en torno al cuerpo, la voz, la presencia física y la conversación cara a cara.

Sin embargo, incluso en estos ámbitos clásicos empieza a aparecer lo digital: grupos de WhatsApp para organizar los partidos o las cuadrillas de carnaval, redes sociales para difundir actividades del club, transferencias por aplicaciones para pagar la cuota o comprar rifas.

Pantallas en casa: de la televisión abierta al streaming

Durante buena parte del siglo XX, la televisión fue el centro del ocio doméstico: informativos, partidos de fútbol, telenovelas, programas de humor. Con el tiempo, el cable amplió la oferta y, en la última década, el streaming terminó de cambiar la lógica de consumo audiovisual.

Hoy, muchas familias uruguayas organizan su tiempo libre alrededor de plataformas de contenidos a demanda. Series, películas, documentales y transmisiones deportivas compiten por la atención junto a YouTube y las redes sociales. La vieja “grilla” horaria pierde peso frente a la posibilidad de ver lo que se quiere, cuando se quiere.

Esto tiene efectos sociales claros: cada vez es más frecuente que, aun compartiendo el mismo espacio físico, cada miembro de la familia consuma un contenido distinto desde su propio dispositivo. La sala de estar ya no gira solamente en torno a un único televisor, sino que convive con pantallas múltiples y auriculares.

Juventudes, videojuegos y sociabilidad online

Entre adolescentes y jóvenes adultos, los videojuegos y las plataformas de interacción online ocupan un lugar central en el ocio. No se trata solo de jugar: se forman comunidades, se organizan equipos, se siguen transmisiones en vivo, se interactúa por chat de voz mientras se juega desde casas distintas.

El “irse a jugar” puede significar tanto ir a un ciber o a la casa de un amigo, como conectarse desde el propio cuarto con personas que no se conocen cara a cara. El barrio deja de ser solo un lugar físico y se complementa con espacios virtuales donde también se construyen vínculos, códigos y rivalidades.

Esta sociabilidad digital no está exenta de tensiones generacionales. Padres y madres que crecieron con el club y la calle muchas veces miran con desconfianza un ocio que se desarrolla frente a una pantalla. Sin embargo, para buena parte de las juventudes, estos entornos son tan “reales” como la plaza o la cancha.

El auge de las aplicaciones y el juego online

La expansión del smartphone incorporó nuevas capas al ocio cotidiano. Juegos sencillos para el celular, aplicaciones de trivia, concursos interactivos, apuestas deportivas en línea y plataformas de juego por dinero conviven en un mismo dispositivo con redes sociales y herramientas de trabajo.

Dentro de ese abanico aparecen también sitios y servicios internacionales, como Fortuna Games, que ofrecen diferentes modalidades de juego online para usuarios adultos. Su presencia forma parte de un fenómeno más amplio: el traslado al entorno digital de prácticas históricas vinculadas al azar y al entretenimiento, que antes se concentraban en la quiniela, los casinos presenciales o las salas de juegos tradicionales.

Este proceso abre preguntas importantes sobre regulación, protección de datos, prevención de adicciones y educación financiera. El desafío para el Estado y la sociedad es encontrar un equilibrio entre la libertad de elección de las personas y la necesidad de establecer reglas claras que eviten abusos y daños.

Brechas y desigualdades en el acceso al ocio digital

El pasaje al ocio digital no se da de manera uniforme. Existen diferencias significativas según el nivel de ingresos, la zona del país y la edad. Mientras en algunos hogares hay varios dispositivos conectados y planes de datos amplios, en otros el acceso a internet es limitado o se concentra en un solo teléfono compartido.

En el interior profundo, el club, la plaza o el salón comunal siguen siendo muchas veces el centro del tiempo libre, aunque lentamente vayan apareciendo más conexiones y posibilidades online. Entre adultos mayores, las barreras tecnológicas y el temor al fraude digital hacen que persistan las formas tradicionales de ocio: televisión abierta, radio, juegos de cartas, bailes y actividades presenciales.

En este contexto, hablar de “ocio digital” también implica hablar de desigualdad: de quién tiene tiempo, recursos y habilidades para aprovechar las nuevas posibilidades y quién queda relegado o depende de parientes para resolver incluso tareas básicas en línea.

Regular, educar y cuidar: desafíos de una nueva etapa

Los cambios en el modo de entretenerse no son neutros. Inciden en la salud mental, en la economía de los hogares, en la forma de relacionarse y hasta en la vida cívica. Por eso, junto al crecimiento del ocio digital, aparecen tres grandes desafíos:

Regulación: actualizar marcos normativos para contemplar nuevas formas de juego, consumo audiovisual y comercio electrónico, garantizando transparencia y protección a los usuarios.

Educación: incorporar en la escuela y en la familia herramientas de alfabetización digital, educación financiera y pensamiento crítico, para que niños y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su tiempo y su dinero.

Cuidado: promover hábitos saludables de uso de pantallas, límites de tiempo, espacios de desconexión y la valorización de actividades presenciales, comunitarias y al aire libre.

Entre el mate y el módem: continuidad y cambio en la cultura del ocio

Uruguay atraviesa una etapa de transición en la que conviven el mate en la rambla y las series maratoneadas, el baile en el club y la partida online, la quiniela de la esquina y las plataformas digitales de juego y entretenimiento. Nada indica que lo nuevo vaya a sustituir por completo a lo viejo, pero sí que el equilibrio entre ambos mundos está en plena redefinición.

Entender cómo cambian las formas de ocio no es un simple ejercicio de curiosidad sociológica: ayuda a pensar qué tipo de vínculos se construyen, qué espacios se fortalecen o se debilitan y qué papel debe jugar la política pública en un escenario donde cada vez más aspectos de la vida cotidiana pasan por una pantalla. Entre el club de barrio y el ocio digital se está escribiendo una nueva página de la cultura uruguaya, en la que el desafío será que nadie quede desconectado, ni del mundo virtual ni del tejido social que, desde hace generaciones, sostiene la vida en comunidad.