Con la intención de generar ámbitos de reflexión, innovación e intercambio, el Gobierno de Canelones y la Municipalidad de Rosario, llevaron adelante el primer Laboratorio de Inteligencia Colectiva: “Espacio de inteligencia colectiva para la articulación de ciudades en redes de gobiernos locales” de METSS (Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur).
encuentro regional
Canelones y la Municipalidad de Rosario elaboran una guía de cooperación
La idea es que la guía sirva en el futuro para elaborar una guía de acción que permita una mejor colaboración entre los gobiernos locales.