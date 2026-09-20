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encuentro regional

Canelones y la Municipalidad de Rosario elaboran una guía de cooperación

La idea es que la guía sirva en el futuro para elaborar una guía de acción que permita una mejor colaboración entre los gobiernos locales.

Encuentro en Canelones.

Encuentro en Canelones.

 Intendencia de Canelones
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Con la intención de generar ámbitos de reflexión, innovación e intercambio, el Gobierno de Canelones y la Municipalidad de Rosario, llevaron adelante el primer Laboratorio de Inteligencia Colectiva: “Espacio de inteligencia colectiva para la articulación de ciudades en redes de gobiernos locales” de METSS (Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur).

Sobre el encuentro, la pro secretaria del Gobierno de Canelones, Sandra Saffores, dijo que el intendente Francisco Legnani “tiene una apuesta fuerte de que va a salir una muy buena guía porque en ella se encuentra participando muchos técnicos y funcionarios calificados. Es mucha colaboración y creo que vamos a tener excelentes resultados como los hemos tenido siempre”.

En cuanto a los objetivos de este primer laboratorio de Inteligencia Colectiva, el director de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto de Canelones, Mauricio Rompani, dijo que a través del intercambio de experiencias con los gobiernos locales esta guías puede servir a futuro como una ayuda en la toma de decisiones frente a distintas circunstancias como pueden ser cambio climático, migraciones, desigualdad, derechos humanos.

Procesos de intercambio

Rompani destacó los procesos de intercambio de la participación de Canelones en redes de gobiernos locales: “es un proceso continúo que se viene dando desde el gobierno de Marcos Carámbula, pasando por el gobierno del actual presidente Yamandú cuando era intendente”. Para finalizar valoró la vocación internacionalista que tiene el intendente Francisco Legnani y la importancia de propinarle una trascendencia cada vez más grande a Canelones en la participación sobre lo referido a la internacionalización de la Intendencia y la cooperación con los demás gobiernos locales, “no solo de la región, sino del mundo”.

Por último, el Director adjunto de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, Roberto Barbieri, se refirió a las oportunidades que genera participar de este laboratorio y la subrayó la importancia de que esta articulación se de entre dos ciudades que tienen distintas escalas y distintos compromisos internacionales lo cual permite construir estándares necesarios que capten recursos de cooperación internacional y así fortalecer la cooperación de las ciudades en espacios multigenerales como son Mercociudades.