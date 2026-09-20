Canelones y la Municipalidad de Rosario elaboran una guía de cooperación

Procesos de intercambio

Rompani destacó los procesos de intercambio de la participación de Canelones en redes de gobiernos locales: “es un proceso continúo que se viene dando desde el gobierno de Marcos Carámbula, pasando por el gobierno del actual presidente Yamandú cuando era intendente”. Para finalizar valoró la vocación internacionalista que tiene el intendente Francisco Legnani y la importancia de propinarle una trascendencia cada vez más grande a Canelones en la participación sobre lo referido a la internacionalización de la Intendencia y la cooperación con los demás gobiernos locales, “no solo de la región, sino del mundo”.

Por último, el Director adjunto de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, Roberto Barbieri, se refirió a las oportunidades que genera participar de este laboratorio y la subrayó la importancia de que esta articulación se de entre dos ciudades que tienen distintas escalas y distintos compromisos internacionales lo cual permite construir estándares necesarios que capten recursos de cooperación internacional y así fortalecer la cooperación de las ciudades en espacios multigenerales como son Mercociudades.