La ARU se planta contra la reducción de la jornada laboral que impulsa el PIT-CNT

Ferber planteó una mirada diferente. Como antecedente, mencionó el caso de Fábricas Nacionales de Cerveza, donde se redujeron las horas de trabajo sin reducción salarial, y sostuvo que esa experiencia estuvo acompañada posteriormente por una disminución de puestos laborales.

A partir de ese ejemplo, cuestionó que una reducción general de la jornada pueda ser considerada automáticamente una mejora para los trabajadores.

“La verdadera conquista para un trabajador no es solamente trabajar menos horas; es tener un empleo competitivo y sostenible en el tiempo”, sostuvo Ferber.

Jornada laboral

El planteo sobre la jornada laboral se inscribió en un discurso más amplio, en el que el titular de la ARU reclamó medidas para mejorar la competitividad de la economía uruguaya.

Ferber afirmó que “Uruguay ya es un país caro” y cuestionó la posibilidad de aumentar impuestos o crear nuevos tributos. A su entender, una mayor carga tributaria podría afectar la inversión y la capacidad de competir.

Como alternativa, planteó aumentar la producción, la inversión y las exportaciones y generar más empleo, acompañado por una reconversión del Estado que permita mejorar su eficiencia.

Para Ferber, Uruguay atraviesa una “oportunidad histórica”, pero debe dejar atrás una etapa dominada por diagnósticos y avanzar hacia decisiones concretas. “Los problemas están suficientemente estudiados. Es momento de pasar a la acción, con objetivos claros y resultados que puedan medirse”, afirmó.

ARU contra el déficit

Las cuentas del Estado también ocuparon un lugar central en su discurso. Ferber señaló que el déficit del sector público consolidado superó los US$ 3.880 millones durante el último año y sostuvo que mientras las cuentas públicas no sean ordenadas, las medidas destinadas a mejorar la competitividad estarán actuando sobre las consecuencias y no sobre una de sus causas.