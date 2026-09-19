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Política Ripoll | Frente Amplio |

fue sin querer queriendo

¿Ripoll vuelve al Frente Amplio?: El anuncio de nueva agrupación De Centro hizo estallar las redes

Valeria Ripoll afirmó que lanzaría su espacio "dentro del Frente Amplio", luego detalló sus metas parlamentarias dentro del sector Centro del Partido Nacional.

La excandidata a la vicepresidencia por el PN, Valeria Ripoll.

La excandidata a la vicepresidencia por el PN, Valeria Ripoll.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de una entrevista concedida al programa radial Hacemos lo que podemos, la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll confirmó la presentación oficial de su nueva agrupación política agrupada en el sector Centro del Partido Nacional, fijada para el próximo 15 de octubre a las 19:00 horas en el Club Español. Sin embargo, el anuncio quedó marcado por un notorio acto fallido durante su alocución al intentar precisar la adscripción sectorial de su espacio, que no pasó desapercibido en las redes.

Un lanzamiento con inesperado error

Al detallar el acto de lanzamiento, la exdirigenta sindical protagonizó un insólito tropiezo verbal en plena transmisión: "Te voy a contar, el 15 de octubre en el Club Español a las 19 horas lanzamos nuestra agrupación este política dentro del Frente Amplio... dentro de Centro", expresó sin advertir el error cometido. Tras el furcio, la excandidata a la vicepresidencia aclaró que la agrupación es de alcance montevideano en primera instancia, pero que ya cuenta con dirigentes organizándose en Maldonado —donde prevén un acto en noviembre—, Durazno y otros departamentos.

El error cometido por Ripoll no pasó inadvertido por decenas de usuarios de redes sociales, quienes tomaron el furcio para realizar bromas, chicanas y hasta para criticar a la ahora nacionalista.

Durante el intercambio, Ripoll descartó de forma categórica una eventual postulación a la Intendencia de Montevideo, señalando que su meta es competir por una banca en el Parlamento y respaldar la candidatura capitalina de Martín Lema. Asimismo, la dirigente defendió su perfil de militancia social dentro de la colectividad nacionalista frente a los cuestionamientos internos tras el ciclo electoral, afirmando que la base del Partido Nacional requiere de "gente laburante de distintos rubros" y desestimando que las críticas a la fórmula presidencial expliquen los resultados en las urnas.

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