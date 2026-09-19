¿Ripoll vuelve al Frente Amplio?: El anuncio de nueva agrupación De Centro hizo estallar las redes

En el marco de una entrevista concedida al programa radial Hacemos lo que podemos, la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll confirmó la presentación oficial de su nueva agrupación política agrupada en el sector Centro del Partido Nacional, fijada para el próximo 15 de octubre a las 19:00 horas en el Club Español. Sin embargo, el anuncio quedó marcado por un notorio acto fallido durante su alocución al intentar precisar la adscripción sectorial de su espacio, que no pasó desapercibido en las redes.