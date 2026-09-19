Peñarol ganó en el Tróccoli y Aguerre lo salvó en la última

Empate de Cerro que llegó tras un error

Peñarol tenía el control del partido cuando Cerro encontró el empate a partir de una presión alta que provocó un error de Germán Pezella. El defensor argentino entregó mal una pelota en salida y el balón quedó en poder de los albicelestes cerca del área.

Emiliano Rodríguez aprovechó la situación, dejó atrás a su marcador con una buena gambeta y sacó un potente zurdazo cruzado para vencer a Aguerre y establecer el 1-1.

A partir de la igualdad, el partido se hizo más parejo. Ambos equipos tuvieron oportunidades, aunque las situaciones más claras volvieron a estar del lado de Peñarol.

Yonathan Irrazábal tuvo que intervenir en dos ocasiones para mantener a Cerro en partido, primero ante un remate de Nicolás Fernández y luego frente a un disparo de Arezo.

Jaime apareció para rescatar al aurinegro

El segundo tiempo tuvo menos juego y estuvo condicionado también por el mal estado del campo de juego. Cerro perdió presencia y Peñarol, aunque tampoco logró imponer un dominio claro, encontró el camino para volver a ponerse arriba.

La aparición fue la de Leonel Jaime.

El argentino recibió el pase de Abel Hernández, ingresó al área y sacó un potente zurdazo que se metió en el arco de Irrazábal para marcar el 2-1.

Cerro buscó la igualdad en los minutos finales y Peñarol tuvo que resistir.

Apareció Aguerre

Y cuando parecía que el empate estaba servido, apareció Aguerre.

A los 94 minutos, Jairo Amaro quedó con el arco a disposición y buscó definir para establecer el 2-2, pero el arquero aurinegro reaccionó a tiempo y, con una notable intervención de taco, evitó el gol.

Fue la última gran acción del partido.

Peñarol se quedó así con una victoria sufrida, alcanzó los 12 puntos en el Clausura —tres menos que el líder Montevideo City Torque, que todavía debe disputar su partido por esta fecha— y llegó a 55 unidades en la Tabla Anual para mantenerse en la cima.

Cerro, en tanto, permanece con 77 puntos en la tabla del descenso y podría ser alcanzado por Wanderers si el bohemio vence a Danubio.