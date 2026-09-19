El teléfono de Schipani sonó, pero las redes le cortaron la llamada

El problema para Schipani apareció en el lugar menos previsto: los comentarios de su propia publicación.

Algunos seguidores directamente calificaron la escena como un espectáculo. “Una mezcla de Perciavalle, Gila y Tangalanga”, escribió un usuario, mientras otro resumió su reacción con un “creí que era una joda”.

También aparecieron quienes cuestionaron que un legislador utilizara su tiempo para una acción de este tipo. “Salís muy caro por mes como para perder el tiempo así, muchacho. Ponete a trabajar”, señaló otro de los comentarios.

La crítica no provino solamente de usuarios que atacaron al diputado desde posiciones opositoras. También hubo quienes, consideraron que el recurso elegido terminó perjudicando el mensaje.

Los más duros calificaron de “ridículo” el video.

Otro usuario planteó directamente una duda sobre la naturaleza de la acción: “¿Es una queja del funcionamiento de la Intendencia o es una propaganda política desde ya?”.

Y hubo incluso quienes trasladaron la discusión al terreno partidario, comparando la imagen del teléfono que se aleja con la situación del Partido Colorado.

El video de Schipani

El video de Schipani se inscribe en una estrategia que el diputado ya ha utilizado en otras ocasiones: convertir sus cuestionamientos políticos en piezas de fuerte impacto visual y circulación en redes.

En agosto, por ejemplo, protagonizó otro episodio de características similares durante el debate de la Rendición de Cuentas, cuando entregó una bandera del Frente Amplio al diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, en un gesto que presentó como una referencia al eventual acercamiento de este último al oficialismo.

También ha protagonizado cruces públicos con el Frente Amplio a través de videos y mensajes difundidos en redes sociales. En una polémica anterior por pasacalles políticos en Montevideo, Schipani difundió un video para defender la utilización de la frase “el gobierno te mintió”.

El teléfono instalado frente a la sede de la Intendencia vuelve a utilizar esa misma lógica: una imagen sencilla, reconocible y con una frase diseñada para ser compartida.

La cuestión es que el recurso puede terminar compitiendo con el contenido del mensaje.

Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo dispone actualmente de una línea de atención telefónica, el 1950, que funciona de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13. También ofrece atención por WhatsApp y canales presenciales.

Schipani llevó un viejo teléfono a la explanada de la Intendencia para cuestionar al Frente Amplio, pero la puesta en escena recibió duras críticas incluso entre sus propios seguidores.