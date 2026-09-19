Fratti cruzó a la ARU por Colonización: "No gobiernan los grupos de presión por importantes que sean"

“Yo creo que con todos los que estén de acuerdo en que el instrumento es bueno para el país nos podemos sentar y cambiaremos lo que haya que cambiar”, sostuvo el ministro.

Pero inmediatamente marcó distancia con quienes plantean cerrar Colonización: “El tema es que hay gente que cree que hay que cerrar Colonización. Con los que quieren cerrar Colonización no nos vamos a sentar porque nosotros creemos que Colonización tiene que existir”.

Las 25.000 hectáreas de Colonización

La defensa de Fratti se apoya además en uno de los compromisos asumidos por el gobierno. El Ejecutivo se comprometió a adjudicar 25.000 hectáreas para colonización, con especial atención al sector lechero.

Según informó el ministro, el Estado ya compró y pagó 11.600 hectáreas. También explicó que otras 13.500 hectáreas de las aproximadamente 395.000 que administra el organismo no están todavía adjudicadas de forma definitiva porque atraviesan los procesos de selección correspondientes. Mientras tanto, esas tierras son utilizadas para pastoreo de productores de la zona.

Para Fratti, la discusión no pasa por eliminar la herramienta sino por mejorarla. El ministro defendió el papel de Colonización como instrumento de acceso a la tierra y desarrollo rural y sostuvo que el compromiso asumido por el gobierno fue respaldado por la ciudadanía en las elecciones.

“Las cosas que la gente vota, para mí, están escritas en piedra”, afirmó.

El segundo cruce: la garrapata

La otra diferencia directa con la ARU estuvo vinculada al combate contra la garrapata. En su discurso, Ferber había reconocido el compromiso de Fratti y del Ministerio, pero cuestionó que, después de un año y medio de gestión, todavía no se percibiera una estrategia sanitaria capaz de generar la confianza y adhesión necesarias entre los productores.

La respuesta del ministro fue especialmente dura.

“Hay que ser especialista en biología para saber cuáles son los tiempos de la misma”, afirmó Fratti, antes de lanzar su cuestionamiento a la gremial: “La verdad que yo sé que la ARU está acostumbrada a hablar de todo, pero no son especialistas de todo”.

Fratti defendió el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, convertido en política de gobierno en agosto de 2025, y repasó algunas de las medidas adoptadas por su cartera.

Entre ellas destacó el aumento de la producción de hemovacunas del Laboratorio Veterinario Miguel C. Rubino, que pasó de 180.000 a 300.000 dosis, y la adquisición de otras 60.000 vacunas a un laboratorio privado. También mencionó la distribución gratuita para productores familiares y participantes del programa Procría.

El ministro defendió además la derogación del decreto que permitía la circulación de ganado con “cáscara de garrapata”, así como la implementación del despacho digital de tropas y la trazabilidad de los tratamientos aplicados a los animales.

Fratti sostuvo que el combate contra la garrapata requiere tiempos biológicos y una estrategia sanitaria sostenida. También informó que se encuentran en estudio nuevas vacunas, con participación del Instituto Pasteur, la Facultad de Veterinaria y laboratorios privados.

“Los gobiernos gobiernan por el voto popular”

La respuesta de Fratti a la ARU se produjo en un discurso que tuvo además un componente político. El ministro sostuvo que los gobiernos son elegidos por la ciudadanía y que las políticas deben responder a los compromisos asumidos ante los votantes.

“Los gobiernos los eligen los ciudadanos y deben ir más apegados a lo que propusieron”, afirmó, para agregar que no gobiernan “los grupos de presión, por importantes que sean”.

El mensaje llegó después de un discurso de Ferber en el que el presidente de la ARU reclamó “pasar a la acción”, cuestionó la presión tributaria, el déficit fiscal, la reducción de la jornada laboral y el funcionamiento de Colonización, además de plantear reparos sobre la política de agua y la situación del puerto.