¿Qué dejó la última del Apertura? Racing perdió tras 13 partidos y los grandes volvieron al triunfo

Nacional no tuvo un buen inicio de año, pero lo cerró con una clara goleada ante Cerro, resultado que si bien lo deja en la zona media de la tabla, disimula el mal campeonato que tuvo el tricolor. Otro equipo que brilló en lo internacional, pero también en lo local, es MC Torque, quien venció a Progreso.

En el descenso, la cosa es compleja. Wanderers le ganó a Liverpool y aprovechando la caída de Progreso, lo superó en la tabla de posiciones. Además, la derrota de Cerro complica al albiceleste que no pudo acercarse a Danubio. El franjeado, si bien está en zona de salvación, está muy cerca de caer en la parte roja de la tabla.

¿Qué dejó la última del Apertura?

Resultados

Wanderers 1-0 Liverpool

Danubio 0-1 Albion

Central Español 2-0 Racing

Defensor Sporting 1-2 Juventud

MC Torque 2-1 Progreso

Nacional 4-0 Cerro

Deportivo Maldonado 2-1 Boston River

Cerro Largo 2-3 Peñarol

Posiciones

Racing - 31 Deportivo Maldonado - 29 Albion - 28 Peñarol - 27 Central Español - 24 MC Torque - 23 Nacional - 22 Defensor Sporting - 21 Liverpool - 20 Wanderers - 20 Danubio - 18 Cerro Largo - 17 Boston River - 17 Juventud de Las Piedras - 15 Progreso - 10 Cerro - 10

Descenso: Progreso 0.942 (49 pts), Wanderers 0.981 (51 pts), Cerro 1.077 (56 pts), Danubio 1.173 (61 pts), Cerro Largo 1.269 (66 pts).