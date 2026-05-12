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Deportes Apertura | Racing | Club Atlético Peñarol

pasando en limpio

¿Qué dejó la última del Apertura? Racing perdió tras 13 partidos y los grandes volvieron al triunfo

En la zona baja de la tabla, por primera vez en el año, Wanderers superó a Progreso en los promedios y se ilusiona con la permanencia.

Central Español venció a Racing en el cierre del Apertura.

Central Español venció a Racing en el cierre del Apertura.

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Se fue la última fecha del Torneo Apertura, que dejó determinadas las dos series del Torneo Intermedio. Racing perdió el invicto de trece partidos, los grandes volvieron a la victoria mientras que Wanderers por primera vez en el año, superó a Progreso en los promedios.

Racing sufrió un duro revés, cayó ante Central Español y cortó un invicto de trece partidos. El que aprovechó esto fue Deportivo Maldonado que venció a Boston River y finalizó en el segundo lugar de la tabla, culminando una muy buena campaña.

Quien también tuvo un inicio de año destacado, fue Albion, que venció a Danubio y se aseguró terminar en el tercer lugar del Apertura. Un escalón más abajo se encuentra Peñarol que derrotó a Cerro Largo, y luego de ocho partidos, volvió a la victoria.

Nacional no tuvo un buen inicio de año, pero lo cerró con una clara goleada ante Cerro, resultado que si bien lo deja en la zona media de la tabla, disimula el mal campeonato que tuvo el tricolor. Otro equipo que brilló en lo internacional, pero también en lo local, es MC Torque, quien venció a Progreso.

En el descenso, la cosa es compleja. Wanderers le ganó a Liverpool y aprovechando la caída de Progreso, lo superó en la tabla de posiciones. Además, la derrota de Cerro complica al albiceleste que no pudo acercarse a Danubio. El franjeado, si bien está en zona de salvación, está muy cerca de caer en la parte roja de la tabla.

¿Qué dejó la última del Apertura?

Resultados

  • Wanderers 1-0 Liverpool
  • Danubio 0-1 Albion
  • Central Español 2-0 Racing
  • Defensor Sporting 1-2 Juventud
  • MC Torque 2-1 Progreso
  • Nacional 4-0 Cerro
  • Deportivo Maldonado 2-1 Boston River
  • Cerro Largo 2-3 Peñarol

Posiciones

  1. Racing - 31
  2. Deportivo Maldonado - 29
  3. Albion - 28
  4. Peñarol - 27
  5. Central Español - 24
  6. MC Torque - 23
  7. Nacional - 22
  8. Defensor Sporting - 21
  9. Liverpool - 20
  10. Wanderers - 20
  11. Danubio - 18
  12. Cerro Largo - 17
  13. Boston River - 17
  14. Juventud de Las Piedras - 15
  15. Progreso - 10
  16. Cerro - 10

Descenso: Progreso 0.942 (49 pts), Wanderers 0.981 (51 pts), Cerro 1.077 (56 pts), Danubio 1.173 (61 pts), Cerro Largo 1.269 (66 pts).

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