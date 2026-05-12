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Sociedad

cambio de políticas de privacidad

Ahora la IA puede acceder a tus mensajes privados de Instagram

Un paso atrás: Instagram (Meta) cambió en silencio su política de privacidad de cifrado de extremo a extremo; ahora es posible acceder a tus mensajes privados.

Mark Zuckerberg. Meta cambió su política de privacidad y eliminó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes de Instagram; ahora será posible acceder a tus conversaciones privadas, fotografías, videos y mensajes de audio.&nbsp;

Mark Zuckerberg. Meta cambió su política de privacidad y eliminó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes de Instagram; ahora será posible acceder a tus conversaciones privadas, fotografías, videos y mensajes de audio. 
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Instagram ya no ofrece la opción de cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos. Esto significa que, técnicamente, Meta (empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp) ahora puede acceder al contenido de los mensajes que envías y recibes en la plataforma: textos, imágenes, vídeos y notas de voz.

Meta ocultó este cambio en una actualización de sus términos y condiciones, sin hacer un anuncio público destacado. La compañía eliminó silenciosamente una característica que en 2019 había prometido como "el futuro de la comunicación privada".

Cifrado de extremo a extremo

El cifrado de extremo a extremo es un sistema de seguridad que garantiza que solo el remitente y el destinatario de un mensaje pueden leer su contenido. Ni siquiera la plataforma que transmite el mensaje (en este caso, Instagram) tiene acceso a él, ya que el mensaje se cifra en el dispositivo de origen y solo se descifra en el del destinatario.

Sin este cifrado, Instagram vuelve al cifrado estándar (similar al que usan Gmail o TikTok), donde la empresa puede acceder al contenido de los mensajes cuando lo considere necesario. Como explica Javier Castilla, responsable de IA y data en COPE: "Un técnico de Instagram, por cualquier motivo, puede ir a esa base de datos y puede leer tus mensajes".

Razones de Meta

Meta afirma que "muy pocas personas" activaban el cifrado en sus DMs, ya que era una opción voluntaria y oculta en los ajustes de la aplicación (a diferencia de WhatsApp, donde viene activado por defecto). Según fuentes no oficiales, solo alrededor de un 2% de los usuarios lo utilizaba, lo que representa entre 50 y 60 millones de personas.

Expertos en privacidad critican esta justificación como una "excusa clásica de Big Tech". Matthew Hodgson, CEO de Element, señala: "Si el futuro fuera realmente privado, la privacidad sería la opción predeterminada, no un ajuste oculto que Meta puede eliminar cuando le conviene".

Presión legal y protección infantil

El cambio coincide con la fecha límite para cumplir con la 'Take It Down Act' en Estados Unidos, una ley que exige a las plataformas eliminar en un plazo de 48 horas imágenes íntimas no consentidas (incluyendo deepfakes de IA). Las plataformas no pueden eliminar contenido que no pueden ver, y el cifrado dificultaba técnicamente esta moderación.

Organizaciones de protección infantil, como la NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), han aplaudido la decisión, argumentando que el cifrado permitía a los depredadores evadir la detección y que el abuso infantil pasara desapercibido.

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