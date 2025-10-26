Albion es campeón de la Segunda División y Central Español regresó a Primera tras 12 años

Albion se consagró campeón de la Segunda División Profesional del fútbol uruguayo tras empatar sin goles ante Central Español en el estadio Luis Franzini, en el cierre de la temporada disputado este domingo por la mañana. El resultado fue suficiente para que ambos equipos celebraran: los “pioneros”, ya ascendidos, aseguraron el título, mientras que los “palermitanos” confirmaron su retorno a la Primera División luego de más de una década.