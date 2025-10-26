Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Central |

De primera

Albion es campeón de la Segunda División y Central Español regresó a Primera tras 12 años

El empate 0-0 en el estadio Franzini favoreció a ambos equipos: Albion levantó el trofeo y Central aseguró el ascenso. Atenas, Colón, Tacuarembó y Deportivo Maldonado irán por el tercer cupo a través de los playoffs.

Por Redacción de Caras y Caretas

Albion se consagró campeón de la Segunda División Profesional del fútbol uruguayo tras empatar sin goles ante Central Español en el estadio Luis Franzini, en el cierre de la temporada disputado este domingo por la mañana. El resultado fue suficiente para que ambos equipos celebraran: los “pioneros”, ya ascendidos, aseguraron el título, mientras que los “palermitanos” confirmaron su retorno a la Primera División luego de más de una década.

El encuentro se jugó en un clima distendido, con dos equipos que no se desesperaron por el triunfo, conscientes de que el empate los beneficiaba. Central necesitaba ganar por dos goles para arrebatarle el campeonato al local, pero el marcador no se movió. Incluso el árbitro Leandro Lasso decidió dar por finalizado el partido unos minutos antes del tiempo reglamentario.

Con este resultado, Central Español corona una temporada histórica. El conjunto rojiverde, que había regresado al profesionalismo en 2025, completó un ascenso meteórico: en apenas dos años pasó de la Primera División Amateur (donde fue campeón en 2024) a la máxima categoría del fútbol uruguayo, a la que no accedía desde la temporada 2013/2014.

En busca del tercer ascenso

En otro escenario, Atenas venció 2-1 a Fénix en el Parque Capurro gracias a los goles tempraneros de Ramiro Quintana y Agustín da Rocha, resultado que le permitió asegurarse el tercer lugar en la tabla. Si Albion hubiese ganado, el equipo carolino habría ascendido directamente, pero ahora deberá disputar los playoffs junto a Colón, Tacuarembó y Deportivo Maldonado, en busca del tercer ascenso a Primera División.

