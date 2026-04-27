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Deportes apertura | campeón |

Sayago de fiesta

Histórica consagración de Racing: campeones en la ruta y festejo hasta la madrugada con sus hinchas

El plantel de Racing debió parar en Mariscala para celebrar la obtención del Apertura, previo a arribar a Sayago para festejar con los hinchas cerveceros.

Racing campeón del Apertura.

Racing campeón del Apertura.

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El calendario marcaba que por la fecha trece del Torneo Apertura, el elenco dirigido por Cristian Chambian debía viajar a Melo para enfrentar a Cerro Largo. Hasta allí viajó el plantel y cientos de hinchas que acompañaron en ómnibus o en autos particulares.

La ilusión era una sola, ser campeones del Apertura ese mismo fin de semana. Para eso se tenían que dar tres resultados, la victoria de Racing y las derrotas de Deportivo Maldonado y Peñarol. El fernandino cayó el día sábado a manos de Albion, algo que despertó más aún la ilusión de los hinchas cerveceros.

En Melo, el partido no fue bueno, pero gracias a un tremendo zapatazo de Guillermo Cotugno, los cerveceros se quedaron con tres puntos que los dejaban al borde de obtener el preciado título.

Luego de un festejo entre jugadores e hinchas en el Estadio Ubilla, comenzó el regreso a Montevideo con la claridad de que había que seguir el minuto a minuto del partido de Peñarol. No hubo alguien de Racing que no haya gritado el gol de Labandeira como propio, gol que le dio la victoria a Wanderers por la mínima a Peñarol.

Ese gol significaba algo histórico, Racing por primera vez en 107 años de historia lograba aquello tan ansiado: obtener un título oficial.

Aquellos que habían hecho más de cinco horas para seguir a Racing y el propio plantel, se enteraron en plena ruta nacional de esta hazaña. Fue tal la algarabía que el ómnibus que transportaba a los jugadores debió frenar en la localidad de Mariscala (Lavalleja) para que pudieran festejar.

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Los festejos en la sede de Racing

Pero no todos los hinchas pudieron viajar, y quienes por diferentes motivos tuvieron que quedarse en Montevideo, coparon la sede del club minutos después de que la consagración se hiciera realidad.

Luego de horas de espera, y con la llegada de aquellos que habían viajado a Melo, se aguardó la llegada del ómnibus que traía a los jugadores. Pasadas las doce de la madrugada arribó el plantel y Sayago se transformó en fiesta.

Y así pasó una noche histórica para todos los cerveceros, entre cánticos, saltos, abrazos, emociones y música en vivo, la fiesta se extendió hasta la madrugada, redondeando un momento que ningún hincha olvidará.

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