Este martes en la Asociación uruguaya de Fútbol (AUF) se desarrolló el Consejo de Liga de la Primera Amateur, quienes evaluaron el proyecto de los clubes de la Segunda División sobre suspender los descensos y que haya 16 clubes la próxima temporada en la divisional.
la pelota vuelve a la cancha de la B
Clubes de la Primera Amateur exigen modificaciones ante propuesta de suspender descenso
El Consejo de Liga de la Primera Amateur resolvió pedir que para el próximo año haya tres ascensos y tres descensos a la Segunda División.