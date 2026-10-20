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Deportes Primera Amateur | Segunda División |

la pelota vuelve a la cancha de la B

Clubes de la Primera Amateur exigen modificaciones ante propuesta de suspender descenso

El Consejo de Liga de la Primera Amateur resolvió pedir que para el próximo año haya tres ascensos y tres descensos a la Segunda División.

Clubes de la Primera Amateur exigen modificaciones ante propuesta de suspender descensos

Clubes de la Primera Amateur exigen modificaciones ante propuesta de suspender descensos

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Según confirmaron a Caras y Caretas, los clubes de la Primera Amateur resolvieron por mayoría pasar a un cuarto intermedio luego de una modificación en el proyecto inicial. La propuesta de los clubes de la C es que para la temporada que viene quede establecido que habrá tres ascensos al profesionalismo y tres descensos de la B a la C.

Las fuentes consultadas adelantaron que en caso de que el Consejo de Liga de la Segunda División acepten esta propuesta, el proyecto para que este año no haya descensos sino que un repechaje, sería aprobado por los clubes de la Primera Amateur.

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