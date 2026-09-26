Con tres bajas de peso, Nacional va por una victoria impostergable ante Cerro Largo

Antes de la partida a Melo, los tricolores dieron a conocer públicamente su lista de viajeros, de la que nuevamente quedaron afuera Sebastián Coates y Agustín Rogel por sus distintas molestias físicas. Francisco Calvo, quien se encuentra en la fecha FIFA con Costa Rica, es otra de las ausencias.

La nómina de Daniel Carreño está compuesta por 22 jugadores, por lo que uno quedará afuera del banco de suplentes.

Con respecto a la convocatoria de Nacional ante Defensor Sporting, Emiliano Ancheta volvió tras su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y Román Clematte se metió en la citación luego de retornar de los Juegos Odesur con la selección sub-20.

Con esas bajas de tres habituales titulares, a Carreño le quedaron dos zagueros puros a las órdenes, Tomás Viera y Luciano Rodríguez, de 20 y 19 años, y también podría utilizar a Juan García, de 20, quien es volante y ha jugado en ese puesto.

En la lista de convocados tampoco aparecen el argentino Tomás Verón Lupi ni Juan Cruz de los Santos, quien será transferido en las próximas horas al fútbol árabe.

El probable equipo de Nacional ante Cerro Largo

Con las bajas confirmados y la necesidad de una victoria, el probable equipo de Nacional para enfrentar a Cerro Largo por la octava fecha del Clausura sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Luciano Rodríguez, Tomás Viera y Nicolás Rodríguez; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Gastón Martirena, Alejandro Martínez, Tiziano Correa y Maxi Gómez o Maximiliano Silvera.