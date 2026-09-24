Nacional: vuelve Ancheta y esperan por Coates para viajar a Melo

Daniel Carreño sabe que cada partido es una final para Nacional y eso le trae algún dolor de cabeza porque no tiene margen de error. El próximo sábado tendrá una dura visita a Cerro Largo en el Ubilla de Melo, y el entrenador espera poder contar con alguno de los dos zagueros lesionados: Sebastián Coates o Agustín Rogel. Es que la ausencia de Francisco Calvo convocado por la selección de Costa Rica lo complica al entrenador.
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Puertas adentro son optimistas y entienden que el capitán Coates podría llegar en condiciones para estar desde el arranque, pero le van administrando las cargas y lo definirán en las próximas horas considerando que convive con una dolencia en la rodilla.
Lo que estaría confirmado es que Nacional volvería a la línea de cuatro. Emiliano Ancheta cumplió el partido de suspensión por acumulación de cinco amarillas y se mete en el equipo.
El problema para Carreño es como arma la zaga central. Si está coates va de arranque, si no llega y tampoco Rogel jugará Luciano Rodríguez con Tomas Viera ante la ausencia de Calvo, En el lateral izquierdo volvería a jugar Camilo Cándido.
Gastón Martirena se mantendrá como carrilero por derecha y el doble cinco jugarán Luciano Boggio y Luchas Rodríguez. Falta definir si Ruben Botta jugará por delante de ellos o si el técnico preferirá reforzar la mitad con otro volante de contención. en ofensiva jugarán Maxi Gómez y Tiziano Correa.
Nacional no pierde hace tiempo en Melo
Cerro Largo no viene bien en este torneo Clausura y registra apenas cinco puntos en siete fechas, por lo que se ubica en la deecimosgunda posición. Todavía no tiene triunfos en el este certamen y viene de caer 2-0 frente a Deportivo Maldonado.
Las últimas visitas de Nacional en Melo han sido buenas. Los tricolores ganaron en cuatro oportunidades, empató en 5 partidos y cosecha una sola derrota
El último antecedente entre tricolores y arachanes el tricolor goleó por 4 a 0 con goles de Luciano Boggio, Rómulo Otero en dos oportunidades y el restate fue obra de Lucas Villalba.