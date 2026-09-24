Nacional: vuelve Ancheta y esperan por Coates para viajar a Melo

El problema para Carreño es como arma la zaga central. Si está coates va de arranque, si no llega y tampoco Rogel jugará Luciano Rodríguez con Tomas Viera ante la ausencia de Calvo, En el lateral izquierdo volvería a jugar Camilo Cándido.

Gastón Martirena se mantendrá como carrilero por derecha y el doble cinco jugarán Luciano Boggio y Luchas Rodríguez. Falta definir si Ruben Botta jugará por delante de ellos o si el técnico preferirá reforzar la mitad con otro volante de contención. en ofensiva jugarán Maxi Gómez y Tiziano Correa.

Nacional no pierde hace tiempo en Melo

Cerro Largo no viene bien en este torneo Clausura y registra apenas cinco puntos en siete fechas, por lo que se ubica en la deecimosgunda posición. Todavía no tiene triunfos en el este certamen y viene de caer 2-0 frente a Deportivo Maldonado.

Las últimas visitas de Nacional en Melo han sido buenas. Los tricolores ganaron en cuatro oportunidades, empató en 5 partidos y cosecha una sola derrota

El último antecedente entre tricolores y arachanes el tricolor goleó por 4 a 0 con goles de Luciano Boggio, Rómulo Otero en dos oportunidades y el restate fue obra de Lucas Villalba.