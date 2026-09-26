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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Desde las 18:30

Peñarol recupera un jugador importante para recibir a Boston River en el Centenario

Los carboneros se juegan mucho más que tres puntos este sábado. Defenderán la cima de la Tabla Anual y acercarse en el Clausura.

Peñarol va por puntos de oro ante Boston River.

Peñarol va por puntos de oro ante Boston River.

 Enzo Santos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol recibirá a Boston River este sábado a las 18:30 horas por la octava fecha del Torneo Clausura en el Estadio Centenario, donde cumplirá el segundo de sus cuatro partidos de sanción fuera del Campeón del Siglo y sin su público.

Los aurinegros, líderes de la Anual con 55 puntos, deberán ganar para evitar poner en juego la cima respecto a los escoltas, City Torque y Racing, que tienen 53 unidades y también jugarán el sábado. El Ciudadano recibirá a Deportivo Maldonado a las 21:30, mientras que el Cervecero visitará a Progreso a las 11:00.

El equipo de Diego Aguirre, cuarto con 12 puntos en el Clausura, buscará además un triunfo que le permita ubicarse parcialmente como escolta y llegar a 15. City Torque lidera con puntaje perfecto: 18 unidades en seis partidos jugados. Peñarol y el elenco citadino jugarán entre el próximo miércoles el encuentro que tienen pendiente entre sí por la primera etapa del torneo corto.

Un regreso a la zaga

Los mirasoles tendrán la vuelta de Lucas Ferreira, quien volverá a la titularidad tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y reemplazará a Mauricio Lemos.

La buena noticia para Diego Aguirre es que recupera a toda la zaga completa. Además, tiene el regreso de Nahuel Herrera, que jugó 45 minutos entre semana por la Copa AUF Uruguay. Otros futbolistas que recuperó el DT y el equipo que retornaron ante Danubio este jueves tras sus respectivas lesiones fueron Facundo Batista, Jonathan Rodríguez, Jesús Trindade y Facundo Álvez.

El probable once de Peñarol es con Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Thiago Espinosa; Leonel Jaime y Leandro Umpiérrez; y Matías Arezo.

Del otro lado está Boston River, que tendrá a Diego Jaume como técnico interino tras el cese de Ignacio Ithurralde. Lleva tres derrotas al hilo por Campeonato Uruguayo y cuatro encuentros sin ganar en el propio Clausura.

Javier Burgos será el árbitro principal, acompañado de los asistentes Carlos Barreiro y Amador de Prado y de Jonathan de León como cuarto juez. Diego Dunajec y Horacio Ferreiro estarán en el VAR.

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