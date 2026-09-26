Peñarol recupera un jugador importante para recibir a Boston River en el Centenario

Un regreso a la zaga

Los mirasoles tendrán la vuelta de Lucas Ferreira, quien volverá a la titularidad tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y reemplazará a Mauricio Lemos.

La buena noticia para Diego Aguirre es que recupera a toda la zaga completa. Además, tiene el regreso de Nahuel Herrera, que jugó 45 minutos entre semana por la Copa AUF Uruguay. Otros futbolistas que recuperó el DT y el equipo que retornaron ante Danubio este jueves tras sus respectivas lesiones fueron Facundo Batista, Jonathan Rodríguez, Jesús Trindade y Facundo Álvez.

El probable once de Peñarol es con Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Thiago Espinosa; Leonel Jaime y Leandro Umpiérrez; y Matías Arezo.

Del otro lado está Boston River, que tendrá a Diego Jaume como técnico interino tras el cese de Ignacio Ithurralde. Lleva tres derrotas al hilo por Campeonato Uruguayo y cuatro encuentros sin ganar en el propio Clausura.

Javier Burgos será el árbitro principal, acompañado de los asistentes Carlos Barreiro y Amador de Prado y de Jonathan de León como cuarto juez. Diego Dunajec y Horacio Ferreiro estarán en el VAR.