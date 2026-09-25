Prueban a Coates, el Ojito y Martínez casi adentro y el jugador que se va de Nacional

Si bien la mayoría del equipo está confirmado, puertas adentro están pendientes de cómo evoluciona el capitán Sebastián Coates. El zaguero de 35 años no juega desde el 6 de setiembre cuando estuvo en cancha 45 minutos ante Juventud de Las Piedras. De acuerdo a lo que se supo, el capitán realizó ayer la mitad de la práctica a la par del grupo al igual que su compañero Agustín Rogel, pero el plan tricolor es que hoy por la mañana Coates complete todo el entrenamiento a la par de sus compañeros, sea exigido y pueda quedar disponible para jugar en Melo mañana.