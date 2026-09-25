Prueban a Coates, el Ojito y Martínez casi adentro y el jugador que se va de Nacional

Nacional entrenó ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes con la mira puesta en la visita a Cerro Largo este sábado a las 15 horas en el estadio Antonio Ubilla.
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Caras y Caretas Diario
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Si bien la mayoría del equipo está confirmado, puertas adentro están pendientes de cómo evoluciona el capitán Sebastián Coates. El zaguero de 35 años no juega desde el 6 de setiembre cuando estuvo en cancha 45 minutos ante Juventud de Las Piedras. De acuerdo a lo que se supo, el capitán realizó ayer la mitad de la práctica a la par del grupo al igual que su compañero Agustín Rogel, pero el plan tricolor es que hoy por la mañana Coates complete todo el entrenamiento a la par de sus compañeros, sea exigido y pueda quedar disponible para jugar en Melo mañana.
De todas formas, los dos han dicho presentes en todas las prácticas de la semana y desde sanidad les han ido administrando las cargas. La duda se mantendrá hasta la mañana de hoy, cuando el entrenador Daniel Carreño defina si los jugadores viajan, si pueden jugar o si alguno de ellos estará en el banco de suplentes.
Nicolás Rodríguez y Alejandro Martínez con chance
Más allá de la zaga central que es el principal problema de Nacional, el técnico Daniel Carreño planifica algunas variantes para enfrentar a Cerro Largo. Nicolás "Ojito" Rodríguez jugaría como lateral izquierdo en lugar de Camilo Cándido y el argentino Alejandro Martínez que ingresó de buena manera ante Defensor Sporting tiene chance de ir de arranque en lugar de su compatriota, Rubén Botta.
Así las cosas, el equipo sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates o Luciano Rodríguez, Tomas Viera y Nicolás Rodríguez; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Alejandro Martínez; Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.
Se va Juan Cruz de los Santos
Nacional tiene prácticamente cerrado el pase de Juan Cruz de los Santos al club Al Jazira Sporting Club de Emiratos Árabes. El jugado no rindió en toda la temporada y lo mejor en este momento para el futbolista es una salida. El tricolor recibirá algo más 400 mil dólares y River Plate propietario del 60% de los derechos económicos del jugador unos 350.000.