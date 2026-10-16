Con un choque clave por la permanencia, se abre la once del Clausura

Por su parte, el líder del Clausura, MC Torque, se estará enfrentando a Albion en la mañana del domingo buscando seguir en lo más alto.
Detalles de la decimoprimera fecha del Clausura
Viernes 16 de octubre
19:00 - Cerro vs Cerro Largo
- Estadio Tróccoli
- Javier Burgos - Antonio García (VAR)
Sábado 17 de octubre
10:00 - Progreso vs Juventud
- Parque Paladino
- Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)
13:00 - Racing vs Wanderers
- Parque Roberto
- Gustavo Tejera - Leodán González (VAR)
16:00 - Boston River vs Defensor Sporting
- Estadio Campeones Olímpicos (VAR)
- Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra
Domingo 18 de octubre
10:00 - Albion vs MC Torque
- Estadio Franzini
- Hernán Heras - Daniel Fedorczuk (VAR)
15:00 - Danubio vs Central Español
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)
18:30 - Liverpool vs Peñarol
- Parque Viera
- Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 19 de octubre
20:00 - Nacional vs Deportivo Maldonado
- Gran Parque Central
- Mathías De Armas - Jonathan Fuentes (VAR)