Con un choque clave por la permanencia, se abre la once del Clausura

Desde las 19:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli, Cerro estará recibiendo a Cerro Largo en un partido dónde los dos necesitan sumar de manera impostergable para salir de la zona roja. Por esta misma tabla, habrá partidos más que interesantes. Danubio será local ante Central Español, Progreso recibirá a Juventud mientras que Wanderers visitará a Racing.