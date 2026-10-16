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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

recta final

Con un choque clave por la permanencia, se abre la once del Clausura

Desde las 19:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli, Cerro estará recibiendo a Cerro Largo. Los grandes juegan domingo y lunes.

Se va la fecha 11 del Clausura.

Se va la fecha 11 del Clausura.
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Esta noche se pone en marcha la decimoprimera fecha del Torneo Clausura que se abrirá con un partido que tiene tintes de una final por la permanencia. Los grandes jugarán domingo y lunes partidos trascendentales para la definición del campeonato.

Desde las 19:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli, Cerro estará recibiendo a Cerro Largo en un partido dónde los dos necesitan sumar de manera impostergable para salir de la zona roja. Por esta misma tabla, habrá partidos más que interesantes. Danubio será local ante Central Español, Progreso recibirá a Juventud mientras que Wanderers visitará a Racing.

En el Clausura habrá un partido para alquilar balcones, cuando el domingo en el Parque Viera, Liverpool sea local ante Peñarol. Además, Nacional y Deportivo Maldonado, dos equipos que pelean el torneo, se medirán el próximo lunes en otro partido muy atractivo.

Por su parte, el líder del Clausura, MC Torque, se estará enfrentando a Albion en la mañana del domingo buscando seguir en lo más alto.

Detalles de la decimoprimera fecha del Clausura

Viernes 16 de octubre

19:00 - Cerro vs Cerro Largo

  • Estadio Tróccoli
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

Sábado 17 de octubre

10:00 - Progreso vs Juventud

  • Parque Paladino
  • Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)

13:00 - Racing vs Wanderers

  • Parque Roberto
  • Gustavo Tejera - Leodán González (VAR)

16:00 - Boston River vs Defensor Sporting

  • Estadio Campeones Olímpicos (VAR)
  • Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra

Domingo 18 de octubre

10:00 - Albion vs MC Torque

  • Estadio Franzini
  • Hernán Heras - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:00 - Danubio vs Central Español

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)

18:30 - Liverpool vs Peñarol

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

Lunes 19 de octubre

20:00 - Nacional vs Deportivo Maldonado

  • Gran Parque Central
  • Mathías De Armas - Jonathan Fuentes (VAR)

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