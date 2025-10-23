Esta noche se completan las semifinales de la Libertadores y Sudamericana.

Por el lado de Palmeiras, club que tiene a Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres, debió eliminar a Universitario de Perú en octavos de final y a River Plate de Argentina en la última instancia.

Copa Sudamericana

Desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago, Universidad de Chile será local ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana. El brasilero Anderson Daronco, junto a sus compatriotas Danilo Manis, Bruno Boschilia y Rafael Klein serán los árbitros del encuentro. En el VAR estará Rodolpho Toski junto a Pablo Gonçalves.

Universidad de Chile, que cuenta en su plantel con Sebastián Rodríguez, eliminó a Guaraní de Paraguay en una fase previa, luego avanzó por decisión de la CONMEBOL tras los incidentes con Independiente, para finalmente eliminar a Alianza Lima de Perú.

Por el lado de Lanús, eliminó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, y dio el batacazo al dejar por el camino a Fluminense en cuartos de final. Gonzalo Pérez y Armando Méndez, son los uruguayos en el equipo granate.