Deportes Lanús | Palmeiras | Liga de Quito

Fútbol por doquier

Esta noche se completan las semifinales de la Libertadores y Sudamericana

Por la Libertadores, Liga de Quito enfrentará a Palmeiras a las 21:30, mientras que a las 19:00, Universidad de Chile recibirá a Lanús por la Sudamericana.

 Foto: Conmebol
Con dos partidos, esta noche se van a estar cerrando los partidos de ida de las semifinales tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Los encuentros de la revancha serán la próxima semana en dónde conoceremos a los cuatro finalistas de los torneos continentales.

Por la Copa Libertadores, el encuentro que comenzará a las 21:30, enfrentará a Liga de Quito ante Palmeiras, partido que tendrá lugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Facundo Tello, de Argentina, será el árbitro principal del partido, que estará acompañado por Juan Belatti, Gabriel Chade y Leandro Rey. Hector Paletta y Jorge Baliño estarán en el VAR.

El equipo locatario, que cuenta en su plantel con Gian Franco Allala, llega a semifinales luego de eliminar a dos brasileros, Botafogo en octavos de final y a San Pablo en cuartos.

Por el lado de Palmeiras, club que tiene a Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres, debió eliminar a Universitario de Perú en octavos de final y a River Plate de Argentina en la última instancia.

Copa Sudamericana

Desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago, Universidad de Chile será local ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana. El brasilero Anderson Daronco, junto a sus compatriotas Danilo Manis, Bruno Boschilia y Rafael Klein serán los árbitros del encuentro. En el VAR estará Rodolpho Toski junto a Pablo Gonçalves.

Universidad de Chile, que cuenta en su plantel con Sebastián Rodríguez, eliminó a Guaraní de Paraguay en una fase previa, luego avanzó por decisión de la CONMEBOL tras los incidentes con Independiente, para finalmente eliminar a Alianza Lima de Perú.

Por el lado de Lanús, eliminó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, y dio el batacazo al dejar por el camino a Fluminense en cuartos de final. Gonzalo Pérez y Armando Méndez, son los uruguayos en el equipo granate.

