Con dos partidos, esta noche se van a estar cerrando los partidos de ida de las semifinales tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Los encuentros de la revancha serán la próxima semana en dónde conoceremos a los cuatro finalistas de los torneos continentales.
Fútbol por doquier
Esta noche se completan las semifinales de la Libertadores y Sudamericana
Por la Libertadores, Liga de Quito enfrentará a Palmeiras a las 21:30, mientras que a las 19:00, Universidad de Chile recibirá a Lanús por la Sudamericana.