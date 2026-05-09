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Política

Amigos son los amigos

Sanguinetti, el defensor menos esperado de Yamandú Orsi

"A Yamandú Orsi no lo terminan de entender", es un "buen comunicador" y "estuvo muy bien" en visitar portaaviones de EEUU, dijo Julio María Sanguinetti.

El expresidente Julio María Sanguinetti defendió a su amigo Yamandú Orsi.

El expresidente Julio María Sanguinetti defendió a su "amigo" Yamandú Orsi.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Julio María Sanguinetti se ha convertido en las últimas horas, al menos circunstancialmente, en uno de los intérpretes más comprensivos de Yamandú Orsi. El expresidente se proclamó "amigo del Orsi" y salió a defenderlo de quien dijo "no terminan de entender" al mandatario. "Yo soy amigo de Orsi, pero, a su vez, explico a Orsi. Porque ustedes no terminan de entenderlo”, señaló entrevistado por El Observador.

Sanguinetti analiza la figura de Yamandú Orsi

Sanguinetti describe a Orsi casi como un anti-político profesional. “No es un político que se las sabe todas”, afirmó, sino alguien que carga “las mismas dudas que tiene el ciudadano común”.

En la mirada del dirigente colorado, el principal problema de Orsi no sería Orsi mismo, sino las tensiones internas de la fuerza política que lo llevó al poder.“El Frente Amplio desnuda sus contradicciones, pero no es culpa de Orsi. Es que el Frente es contradictorio en sí”, sentenció.

Sanguinetti instala la idea de que Orsi gobierna intentando equilibrar sensibilidades incompatibles entre sectores moderados que buscan pragmatismo internacional y la izquierda tradicional a la que representa el Frente Amplio.

El líder colorado defendió la visita del presidente al transbordador de guerra norteamericano por considerarla una “decisión de Estado”.

“La prudencia indicaría que hoy rechazar una invitación de este tipo ya no era no ser amigos de Estados Unidos, sino, de algún modo, entrar en el territorio de los enemigos”, afirmó.

Sanguinetti consideró que Yamandú Ori estuvo "muy bien" al visitar el portaaviones de guerra de Estados Unidos, porque supuso un "simbolismo fuerte" viniendo de un mandatario de izquierda.

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