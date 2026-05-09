Sanguinetti, el defensor menos esperado de Yamandú Orsi

Julio María Sanguinetti se ha convertido en las últimas horas, al menos circunstancialmente, en uno de los intérpretes más comprensivos de Yamandú Orsi. El expresidente se proclamó "amigo del Orsi" y salió a defenderlo de quien dijo "no terminan de entender" al mandatario. "Yo soy amigo de Orsi, pero, a su vez, explico a Orsi. Porque ustedes no terminan de entenderlo”, señaló entrevistado por El Observador.