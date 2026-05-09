Julio María Sanguinetti se ha convertido en las últimas horas, al menos circunstancialmente, en uno de los intérpretes más comprensivos de Yamandú Orsi. El expresidente se proclamó "amigo del Orsi" y salió a defenderlo de quien dijo "no terminan de entender" al mandatario. "Yo soy amigo de Orsi, pero, a su vez, explico a Orsi. Porque ustedes no terminan de entenderlo”, señaló entrevistado por El Observador.
Amigos son los amigos
Sanguinetti, el defensor menos esperado de Yamandú Orsi
"A Yamandú Orsi no lo terminan de entender", es un "buen comunicador" y "estuvo muy bien" en visitar portaaviones de EEUU, dijo Julio María Sanguinetti.