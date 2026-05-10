El Ministerio de Turismo junto a las intendencias de Paysandú, Salto y Río Negro comenzaron a delinear una estrategia regional para fortalecer al litoral uruguayo como un destino turístico común. La iniciativa busca optimizar recursos, mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades laborales a través de un enfoque integrado de promoción y desarrollo.
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Turismo impulsa estrategia regional en el litoral para potenciar empleo y conectividad
El Ministerio de Turismo y las intendencias de Paysandú, Salto y Río Negro trabajan en un proyecto conjunto para posicionar al litoral como un destino integrado y competitivo.