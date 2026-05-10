Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política turismo | litoral |

Jugar en equipo

Turismo impulsa estrategia regional en el litoral para potenciar empleo y conectividad

El Ministerio de Turismo y las intendencias de Paysandú, Salto y Río Negro trabajan en un proyecto conjunto para posicionar al litoral como un destino integrado y competitivo.

k51228-678x381
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Turismo junto a las intendencias de Paysandú, Salto y Río Negro comenzaron a delinear una estrategia regional para fortalecer al litoral uruguayo como un destino turístico común. La iniciativa busca optimizar recursos, mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades laborales a través de un enfoque integrado de promoción y desarrollo.

La reunión se desarrolló en el Palacio Municipal de Paysandú con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, y los intendentes Nicolás Olivera, Carlos Albisu y Guillermo Levratto.

Región turística integrada

Menoni explicó que el encuentro representó “el puntapié inicial” de un proyecto impulsado por los gobiernos departamentales para potenciar los atractivos compartidos del litoral. Entre ellos mencionó los centros termales, el patrimonio histórico, las áreas protegidas y la conexión con Argentina a través de los puentes internacionales.

El ministro destacó además la importancia de la conectividad aérea regional. Recordó que Salto pasó de contar con dos a tres vuelos semanales y que podrían ampliarse las frecuencias. También señaló que el vuelo Montevideo-Rivera fortaleció la conectividad del interior y afirmó que Paysandú debe integrarse a una visión regional para generar mayor demanda.

Turismo y generación de empleo

Menoni subrayó que el turismo es uno de los sectores que más empleo genera entre jóvenes menores de 29 años. Según indicó, más de 123.000 personas cotizaron al BPS vinculadas al sector durante 2024, con una incidencia creciente en el Producto Bruto Interno.

El jerarca también destacó la implementación del nuevo Sistema Nacional de Turismo Social, que contará con subsidios para trabajadores, jubilados y personas de menores ingresos. El programa permitirá acceder a paquetes turísticos con alojamiento, transporte y actividades mediante una plataforma digital que centralizará la oferta turística del país.

Temas

Te puede interesar