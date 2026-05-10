Turismo impulsa estrategia regional en el litoral para potenciar empleo y conectividad

El ministro destacó además la importancia de la conectividad aérea regional. Recordó que Salto pasó de contar con dos a tres vuelos semanales y que podrían ampliarse las frecuencias. También señaló que el vuelo Montevideo-Rivera fortaleció la conectividad del interior y afirmó que Paysandú debe integrarse a una visión regional para generar mayor demanda.

Turismo y generación de empleo

Menoni subrayó que el turismo es uno de los sectores que más empleo genera entre jóvenes menores de 29 años. Según indicó, más de 123.000 personas cotizaron al BPS vinculadas al sector durante 2024, con una incidencia creciente en el Producto Bruto Interno.

El jerarca también destacó la implementación del nuevo Sistema Nacional de Turismo Social, que contará con subsidios para trabajadores, jubilados y personas de menores ingresos. El programa permitirá acceder a paquetes turísticos con alojamiento, transporte y actividades mediante una plataforma digital que centralizará la oferta turística del país.