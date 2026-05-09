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Política Gabriel Oddone | economía |

Son opiniones

Gabriel Oddone se mostró en contra del proyecto de Carolina Cosse y dijo que la prioridad debe estar en infancia

Gabriel Oddone dijo que si dependiera de él "no es el momento" para realizar el proyecto que propone Carolina Cosse en el Parlamento.

Gabriel Oddone, ministro de economía, habló del proyecto de Carolina Cosse.

Gabriel Oddone, ministro de economía, habló del proyecto de Carolina Cosse.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se mostró en desacuerdo con la iniciativa de la vicepresidenta Carolina Cosse de llevar adelante obras para el entorno del Palacio Legislativo y consideró que si bien no puede opinar sobre la forma en que el parlamento usa su presupuesto, pondría el foco en el gasto en infancia, adolescencia y seguridad.

"El gasto público es un equilibrio político. Si de mi dependiera mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad, por lo que en este momento no lo haría", recalcó.

Gabriel Oddone prioriza infancia sobre obras del Palacio

"Estoy convencido de que Uruguay es un país mucho mejor de lo que los uruguayos nos creemos y esto no es ser camisetero" la secretaria ejecutiva del Fondo Monetario hizo una exposición muy elogiosa sobre los países que estaban haciendo las cosas bien", señaló Oddone.

Explicó que en esa oportunidad, destacó que en Uruguay, "no por un presidente ni un ministro Economía sino por un conjunto de gente que ha gobernadoeste país durante 20 o más años hay un rumbo, una claridad y una orientación que no depende del gobierno de turno y eso tiene un valor superlativo y hay que preservar".

"Nuestro talón de aquiles es que tenemos que crecer más y eso supone pensar fuera de la caja, estar más dispuestos todos a estar fuera de la zona de confort y mirar cosas diferentes sin ser tan conservadoes. Lo otro, y más importante, es que somos un país fantástico si estamos dentro del sistema, pero si estamos fuera, somos un país complicado. Los que están fuera del sistema y no tienen acceso a un empleo formal, están en una dificultad muy grande. En Uruguay hay aproximadamente unas 300 mil personas de nucleo duro y si extendés los márgenes se puede llegar a 700 mil personas en esa situación", indicó el ministro.

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