El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se mostró en desacuerdo con la iniciativa de la vicepresidenta Carolina Cosse de llevar adelante obras para el entorno del Palacio Legislativo y consideró que si bien no puede opinar sobre la forma en que el parlamento usa su presupuesto, pondría el foco en el gasto en infancia, adolescencia y seguridad.
Son opiniones
Gabriel Oddone se mostró en contra del proyecto de Carolina Cosse y dijo que la prioridad debe estar en infancia
Gabriel Oddone dijo que si dependiera de él "no es el momento" para realizar el proyecto que propone Carolina Cosse en el Parlamento.