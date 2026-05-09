Gabriel Oddone se mostró en contra del proyecto de Carolina Cosse y dijo que la prioridad debe estar en infancia

Explicó que en esa oportunidad, destacó que en Uruguay, "no por un presidente ni un ministro Economía sino por un conjunto de gente que ha gobernadoeste país durante 20 o más años hay un rumbo, una claridad y una orientación que no depende del gobierno de turno y eso tiene un valor superlativo y hay que preservar".

"Nuestro talón de aquiles es que tenemos que crecer más y eso supone pensar fuera de la caja, estar más dispuestos todos a estar fuera de la zona de confort y mirar cosas diferentes sin ser tan conservadoes. Lo otro, y más importante, es que somos un país fantástico si estamos dentro del sistema, pero si estamos fuera, somos un país complicado. Los que están fuera del sistema y no tienen acceso a un empleo formal, están en una dificultad muy grande. En Uruguay hay aproximadamente unas 300 mil personas de nucleo duro y si extendés los márgenes se puede llegar a 700 mil personas en esa situación", indicó el ministro.