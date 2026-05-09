¡Uruguay nomá! Thomas Silva hizo historia en el Giro: una victoria uruguaya que sorprendió al pelotón mundial

El éxito del ciclismo de Uruguay

El corredor del Astana Qazaqstan Team completó los 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria, en 5 horas, 39 minutos y 25 segundos. Lo hizo después de una jornada exigente, marcada por la tensión del pelotón y por la selección natural que provocó la subida al monasterio de Lyaskovets, a pocos kilómetros de la meta.

Allí se produjo el movimiento que parecía decisivo. Vingegaard, junto al italiano Giulio Pellizzari y el belga Lennert Van Eetvelt, lanzó un ataque que dejó atrás al grueso del pelotón y abrió una pequeña diferencia. El trío llegó a entrar a los últimos kilómetros con ventaja y la sensación era que el ganador saldría de esa fuga.

Sin embargo, el grupo perseguidor nunca perdió contacto visual y consiguió neutralizar la escapada en el momento exacto. Fue entonces cuando Silva encontró el espacio para desplegar su potencia. El uruguayo salió lanzado en los metros finales y terminó superando al alemán Florian Stork y al italiano Giulio Ciccone, que completaron el podio.

La imagen posterior reflejó la dimensión del momento: brazos abiertos primero, manos en la cabeza después, incrédulo ante una victoria que lo instala inmediatamente en la historia grande del deporte uruguayo.

El triunfo tuvo además una consecuencia inmediata en la clasificación general. Silva desplazó al francés Paul Magnier y se quedó con la Maglia Rosa, el símbolo más emblemático del Giro y una de las camisetas más prestigiosas del ciclismo mundial.

La conquista adquiere todavía más relevancia porque Silva es el primer ciclista uruguayo en participar del Giro de Italia. Y en apenas su segunda etapa logró algo que muchos corredores nunca consiguen en toda una carrera: ganar una jornada y vestir el liderazgo de la competencia.

Para Uruguay, país con tradición ciclista pero con escasa presencia en la élite internacional, la actuación representa un hito deportivo. Para Silva, en cambio, puede ser el inicio de una historia todavía más grande.