Maratón de Montevideo: casi 8000 participantes y 2000 extranjeros recorrerán la ciudad este domingo

Unir Montevideo a través del deporte

Uno de los aspectos más destacados de la competencia es su capacidad de unir a distintos actores de la sociedad. La organización involucra a la Intendencia de Montevideo, municipios, organizaciones barriales, clubes deportivos, instituciones académicas y organismos nacionales como el Ministerio de Turismo y la Dirección Nacional de Deportes.

La competencia pasa por 25 barrios, seis municipios y recorre 42 kilómetros con el apoyo de los municipios. Es una combinación muy grata porque tanto las organizaciones vecinales, deportivas, la academia, los municipios y el gobierno nacional colaboran para que esto sea una fiesta.

El 25% son atletas del exterior y el 43% de personas inscritas son mujeres, lo que implica un aumento muy importante de la participación femenina que avanza hacia la meta de alcanzar la paridad.

¿Quiénes corren la Maratón de Montevideo?

Además, el 77% son mayores de 30 años, un dato que revela el crecimiento de la población mayor que se vincula con la práctica del deporte, integrando a la población económicamente activa a las diversas competencias y al entrenamiento constante que exigen.

Por otra parte, hay más de 890 personas trabajando en la logística que el evento sea posible, que requiere 25.000 litros de agua para repartir con 40.000 botellas a entregar, 16.000 botellas de Powerade, 3 toneladas de hielo, 1500 kilogramos de frutas y 17 puestos de hidratación a lo largo de los circuitos.