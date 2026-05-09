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Sociedad Maratón de Montevideo |

A correr

Maratón de Montevideo: casi 8000 participantes y 2000 extranjeros recorrerán la ciudad este domingo

La Maratón de Montevideo se consolida a nivel internacional entre las competencias atléticas de referencia en nuestro continente.

La Maratón de Montevideo 2026 se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes del país y la región.

La Maratón de Montevideo 2026 se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes del país y la región.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Maratón de Montevideo, con casi 8.000 personas inscriptas, recorrerá este domingo 25 barrios y seis municipios del departamento, transformando a la ciudad en un gran escenario deportivo y cultural. La competencia atrae a casi 2.000 atletas del exterior y de distintos puntos del país, fortaleciendo el posicionamiento turístico y deportivo de la capital uruguaya a nivel internacional.

Por primera vez en las once ediciones del evento, se medirá además el impacto turístico de la competencia mediante un convenio de trabajo conjunto entre UTU y la Universidad de la República (Udelar). La edición de este año marca además un hito histórico en materia de igualdad: por primera vez, la Intendencia de Montevideo definió que todas las categorías tendrán los mismos premios económicos. La decisión alcanza a las categorías masculina, femenina y de atletas con discapacidad visual y motriz, convirtiendo a la Maratón de Montevideo en la única carrera de estas características en otorgar una premiación equitativa para todas las modalidades.

Estudiantes de Udelar y UTU participarán realizando encuestas y relevamientos entre los corredores y visitantes, con el objetivo de obtener información que permita mejorar futuras ediciones y profundizar el desarrollo del evento.

Unir Montevideo a través del deporte

Uno de los aspectos más destacados de la competencia es su capacidad de unir a distintos actores de la sociedad. La organización involucra a la Intendencia de Montevideo, municipios, organizaciones barriales, clubes deportivos, instituciones académicas y organismos nacionales como el Ministerio de Turismo y la Dirección Nacional de Deportes.

La competencia pasa por 25 barrios, seis municipios y recorre 42 kilómetros con el apoyo de los municipios. Es una combinación muy grata porque tanto las organizaciones vecinales, deportivas, la academia, los municipios y el gobierno nacional colaboran para que esto sea una fiesta.

El 25% son atletas del exterior y el 43% de personas inscritas son mujeres, lo que implica un aumento muy importante de la participación femenina que avanza hacia la meta de alcanzar la paridad.

¿Quiénes corren la Maratón de Montevideo?

Además, el 77% son mayores de 30 años, un dato que revela el crecimiento de la población mayor que se vincula con la práctica del deporte, integrando a la población económicamente activa a las diversas competencias y al entrenamiento constante que exigen.

Por otra parte, hay más de 890 personas trabajando en la logística que el evento sea posible, que requiere 25.000 litros de agua para repartir con 40.000 botellas a entregar, 16.000 botellas de Powerade, 3 toneladas de hielo, 1500 kilogramos de frutas y 17 puestos de hidratación a lo largo de los circuitos.

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