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Sociedad

alto valor agregado

Canelones lidera ranking de exportaciones por departamentos

Sube así del tercer puesto a nivel nacional en el que se ubicó en 2024 a ocupar la primera posición, generando un 16 % del total de las exportaciones nacionales.

Canelones lidera en productos farmacéuticos.

Canelones lidera en productos farmacéuticos.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Canelones lidera el ranking de exportaciones por departamentos, de acuerdo con el informe publicado por Uruguay XXI, con un total de bienes exportados que alcanza los U$S 2.121 millones, entre los que destacan, además de rubros primarios, que el 67 % de los productos farmacéuticos con alto valor agregado se generan en el departamento.

Sube así del tercer puesto a nivel nacional en el que se ubicó en 2024 a ocupar la primera posición, generando un 16 % del total de las exportaciones nacionales. El informe enfatiza la diversificación productiva del territorio canario y la presencia de empresas exportadoras en él como dos factores claves que influyeron directamente en el posicionamiento del departamento como el exportador líder.

El principal producto de exportación es la carne bovina. De hecho, Canelones es el líder nacional en exportación de este producto primario, alcanzando los U$S 1.213 millones en ingresos, contribuyendo así al 45 % del total nacional. También lidera a nivel país en exportaciones de subproductos cárnicos, representando el 34 % del total nacional con U$S 486 millones de ingresos.

Productos farmacéuticos

Otro rubro exportador en el que Canelones lidera es en el de los productos farmacéuticos, donde se concentra el 67 % del total nacional. Asimismo, estos productos ocupan el segundo lugar en la canasta exportadora departamental.

El director general de Desarrollo Económico del Gobierno de Canelones, Sebastián Vázquez, destacó que “la industria de Canelones sostuvo el nivel y creció, y hay un nivel de diversificación que se sostiene y creo que tiene posibilidades de aumento”. El propio informe de Uruguay XXI señala que el departamento también exporta plásticos y sus manufacturas, alimentos, carne ovina, porcina y equina, ganado en pie, sustancias químicas y productos lácteos.

Vázquez hizo especial hincapié en el liderazgo que Canelones tiene en cuanto a las exportaciones de productos farmacéuticos, con una fuerte presencia de empresas de este rubro afianzándose en los alrededores de la Ruta 101 y desarrollando tecnología innovadora para el país. “Es una política que tiene 20 años en el departamento y que empieza a mostrar resultados a la hora que llegan las inversiones, se afincan en el territorio, y algunas de estas empresas empiezan a expandirse con nuevas actividades”, resaltó.

Innovación, un pilar

La innovación es uno de los pilares que el Gobierno de Canelones impulsa en el quinquenio. De hecho, Vázquez adelantó que se está trabajando en continuar la planificación del eje de Ruta 101 ya no como “un corredor de innovación”, sino como “un distrito de innovación”, en el que se busca “generar un ambiente de innovación” junto a actores como el Parque de las Ciencias, Zonamérica o el Parque Científico Tecnológico de Pando, así como otras entidades estatales y departamentos linderos.

En la diversificación productiva que destaca al departamento, Vázquez mencionó que “ningún sector cayó. Entonces vamos a buscar la forma de apoyar esta línea y continuarla. Creo que este año alguna diversificación más se va a ver reflejada en esa agenda nacional, como es la industria maderera o la manufactura en madera”.

Sobre las políticas de impulso a las inversiones en Canelones, el director de la Agencia de Promoción a la Inversión (API) del gobierno departamental, Eloy Rodríguez, explicó que se realiza un trabajo de facilitación a las empresas para su instalación en el territorio, “generando un conjunto de condiciones que hacen que invertir en Canelones sea un camino más sencillo”.

Liderazgo

Al igual que Vázquez, Rodríguez destacó el liderazgo de Canelones en el campo de las exportaciones farmacéuticas. La propia API tiene su sede en la entrada del Parque de las Ciencias, donde varias industrias de este rubro se han establecido a través de los años. “Todo lo que es el sector de las ciencias de la vida, la química, la farmacéutica se han venido instalando acá mismo. Esto es una muestra de cómo la economía canaria ha sido muy propicia a que eso ocurra”, agregó.

El informe de Uruguay XXI también da cuenta de que los destinos de las exportaciones canarias también están diversificados. China es el principal mercado, con un 26 % del total departamental; lo siguen Estados Unidos con un 16 % y la Unión Europea con 15 %. Pero también se han alcanzado mercados en Brasil, Argentina, Chile, Turquía, Israel, Japón, Paraguay y Ecuador.

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