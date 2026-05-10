Canelones lidera ranking de exportaciones por departamentos

Productos farmacéuticos

Otro rubro exportador en el que Canelones lidera es en el de los productos farmacéuticos, donde se concentra el 67 % del total nacional. Asimismo, estos productos ocupan el segundo lugar en la canasta exportadora departamental.

El director general de Desarrollo Económico del Gobierno de Canelones, Sebastián Vázquez, destacó que “la industria de Canelones sostuvo el nivel y creció, y hay un nivel de diversificación que se sostiene y creo que tiene posibilidades de aumento”. El propio informe de Uruguay XXI señala que el departamento también exporta plásticos y sus manufacturas, alimentos, carne ovina, porcina y equina, ganado en pie, sustancias químicas y productos lácteos.

Vázquez hizo especial hincapié en el liderazgo que Canelones tiene en cuanto a las exportaciones de productos farmacéuticos, con una fuerte presencia de empresas de este rubro afianzándose en los alrededores de la Ruta 101 y desarrollando tecnología innovadora para el país. “Es una política que tiene 20 años en el departamento y que empieza a mostrar resultados a la hora que llegan las inversiones, se afincan en el territorio, y algunas de estas empresas empiezan a expandirse con nuevas actividades”, resaltó.

Innovación, un pilar

La innovación es uno de los pilares que el Gobierno de Canelones impulsa en el quinquenio. De hecho, Vázquez adelantó que se está trabajando en continuar la planificación del eje de Ruta 101 ya no como “un corredor de innovación”, sino como “un distrito de innovación”, en el que se busca “generar un ambiente de innovación” junto a actores como el Parque de las Ciencias, Zonamérica o el Parque Científico Tecnológico de Pando, así como otras entidades estatales y departamentos linderos.

En la diversificación productiva que destaca al departamento, Vázquez mencionó que “ningún sector cayó. Entonces vamos a buscar la forma de apoyar esta línea y continuarla. Creo que este año alguna diversificación más se va a ver reflejada en esa agenda nacional, como es la industria maderera o la manufactura en madera”.

Sobre las políticas de impulso a las inversiones en Canelones, el director de la Agencia de Promoción a la Inversión (API) del gobierno departamental, Eloy Rodríguez, explicó que se realiza un trabajo de facilitación a las empresas para su instalación en el territorio, “generando un conjunto de condiciones que hacen que invertir en Canelones sea un camino más sencillo”.

Liderazgo

Al igual que Vázquez, Rodríguez destacó el liderazgo de Canelones en el campo de las exportaciones farmacéuticas. La propia API tiene su sede en la entrada del Parque de las Ciencias, donde varias industrias de este rubro se han establecido a través de los años. “Todo lo que es el sector de las ciencias de la vida, la química, la farmacéutica se han venido instalando acá mismo. Esto es una muestra de cómo la economía canaria ha sido muy propicia a que eso ocurra”, agregó.

El informe de Uruguay XXI también da cuenta de que los destinos de las exportaciones canarias también están diversificados. China es el principal mercado, con un 26 % del total departamental; lo siguen Estados Unidos con un 16 % y la Unión Europea con 15 %. Pero también se han alcanzado mercados en Brasil, Argentina, Chile, Turquía, Israel, Japón, Paraguay y Ecuador.