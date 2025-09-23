Esta noche se conocerá al primer semifinalista de la Copa Libertadores, cuando a partir de las 19:00 horas, Racing reciba en el Cilindro de Avellaneda a Vélez Sarsfield. La serie está favorable por la mínima para La Academia, que se quedó con el primer partido que se disputó en el Amalfitani.
La hora de la verdad
Esta noche se conocerá al primer semifinalista de la Libertadores y Sudamericana
Racing ante Vélez Sarsfield por la Libertadores, y Fluminense ante Lanús por la Sudamericana, estarán jugando en el plano internacional.