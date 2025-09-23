Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Vélez Sarsfield | Fluminense | Lanús

La hora de la verdad

Esta noche se conocerá al primer semifinalista de la Libertadores y Sudamericana

Racing ante Vélez Sarsfield por la Libertadores, y Fluminense ante Lanús por la Sudamericana, estarán jugando en el plano internacional.

Racing y Vélez chocan por la Libertadores.
Esta noche se conocerá al primer semifinalista de la Copa Libertadores, cuando a partir de las 19:00 horas, Racing reciba en el Cilindro de Avellaneda a Vélez Sarsfield. La serie está favorable por la mínima para La Academia, que se quedó con el primer partido que se disputó en el Amalfitani.

Para este encuentro, la terna arbitral será completamente uruguaya. Esteban Ostojich será el árbitro principal, secundado por Martín Soppi, Héctor Bergaló y Hernán Heras como cuarto árbitro. En el VAR estará Andrés Cunha junto a Santiago Fernández.

Los otros partidos revancha de la copa, se jugarán de la siguiente manera:

Miércoles 24 de setiembre

  • 21:30 - Palmeiras (2) vs (1) River Plate - Allianz Parque

Jueves 25 de setiembre

  • 19:00 - San Pablo (0) vs (2) Liga de Quito - Morumbí
  • 21:30 - Estudiantes de La Plata (1) vs (2) Flamengo - Estadio UNO

Sudamericana

Por la Copa Sudamericana también habrá actividad, cuando desde las 21:30 en el Estadio Maracaná, Fluminense reciba a Lanús. La serie tiene una inclinación favorable para el elenco argentino que se quedó con el partido de ida por la mínima.

Para este partido, la CONMEBOL designó a Jesus Valenzuela como árbitro principal, acompañado por Jorge Urrego, Tulio Moreno y Yender Herrera. En el VAR estarán Angel Arteaga y Reyes Soto, todos de Venezuela.

Los otros partidos revancha de la copa, se jugarán de la siguiente manera:

Miércoles 24 de setiembre

  • 19:00 - Atlético Mineiro (2) vs (2) Bolívar - Arena do Galo
  • 21:30 - Once Caldas (2) vs (0) Independiente del Valle - Estadio Palogrande

Jueves 25 de setiembre

  • 21:30 - Universidad de Chile (0) vs (0) Alianza Lima - Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso

Temas

