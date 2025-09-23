Esta noche se conocerá al primer semifinalista de la Libertadores y Sudamericana

Miércoles 24 de setiembre

21:30 - Palmeiras (2) vs (1) River Plate - Allianz Parque

Jueves 25 de setiembre

19:00 - San Pablo (0) vs (2) Liga de Quito - Morumbí

21:30 - Estudiantes de La Plata (1) vs (2) Flamengo - Estadio UNO

Sudamericana

Por la Copa Sudamericana también habrá actividad, cuando desde las 21:30 en el Estadio Maracaná, Fluminense reciba a Lanús. La serie tiene una inclinación favorable para el elenco argentino que se quedó con el partido de ida por la mínima.

Para este partido, la CONMEBOL designó a Jesus Valenzuela como árbitro principal, acompañado por Jorge Urrego, Tulio Moreno y Yender Herrera. En el VAR estarán Angel Arteaga y Reyes Soto, todos de Venezuela.

Los otros partidos revancha de la copa, se jugarán de la siguiente manera:

19:00 - Atlético Mineiro (2) vs (2) Bolívar - Arena do Galo

21:30 - Once Caldas (2) vs (0) Independiente del Valle - Estadio Palogrande

