El documento institucional repasa los hitos fundacionales de la institución desde el 28 de setiembre de 1891 en Villa Peñarol como Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), recordando su posterior cambio formal de denominación el 12 de marzo de 1914. Asimismo, destaca el rol del club como cofundador de The Uruguay Association Football League el 30 de marzo de 1900 —junto a Albion, Uruguay Athletic y Deutscher—, reafirmando que por su continuidad ininterrumpida en la práctica oficial le corresponde en forma irrefutable el título de decano del fútbol uruguayo.

Sustento legal e histórico

El comunicado de la entidad mirasol enfatiza que la validez de la transición institucional está debidamente documentada ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en los registros del Estado uruguayo. En particular, remarca la aprobación de la personería jurídica concedida en 1914 por el expresidente José Batlle y Ordóñez y el ministro Feliciano Viera, donde se certificó formalmente la continuidad de los estatutos del antiguo CURCC bajo la denominación de Club Atlético Peñarol.

Tras evocar la postura de históricos dirigentes tricolores como José María Delgado, la dirigencia aurinegra cerró su declaración invitando a socios y simpatizantes a profundizar en los respaldos documentales alojados en las plataformas de su Comisión de Historia y Patrimonio Histórico.