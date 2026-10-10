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Deportes Nacional | Perchman | Club Atlético Peñarol

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Explotó la interna de Nacional y sacó comunicado contra Perchman por reconocer decanato de Peñarol

Peñarol agradeció el reconocimiento de Perchman pero en Nacional las declaraciones del vicepresidente motivaron un sinfin de cuestionamientos.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vice de Nacional.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vice de Nacional.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Las recientes declaraciones públicas del vicepresidente del Club Nacional de Football, Flavio Perchman, encendieron una nueva polémica en torno al histórico debate sobre los orígenes del fútbol uruguayo y el decanato. En sus intervenciones, el dirigente tricolor afirmó textualmente que «Peñarol fue durante 20 años CURCC. Nació en 1891 y cambió de nombre en 1913».

La afirmación provocó un fuerte impacto mediático y llevó a la Comisión Directiva de Nacional a emitir un comunicado oficial para desautorizar las expresiones vertidas a título personal. La cúpula tricolor desvinculó a la institución de dichos dichos y reafirmó la postura histórica del club sobre el decanato, amparada en los dictámenes de su Comisión de Historia.

Lo que dijo Peñarol

En respuesta al escenario generado, la Comisión Directiva del Club Atlético Peñarol hizo público un comunicado oficial —fechado este 9 de octubre de 2026 y firmado por su presidente, Juan Ignacio Ruglio— en el que agradeció la «honestidad intelectual» de Perchman y de los dirigentes del tradicional rival que han respaldado la continuidad histórica de la entidad aurinegra.

El documento institucional repasa los hitos fundacionales de la institución desde el 28 de setiembre de 1891 en Villa Peñarol como Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), recordando su posterior cambio formal de denominación el 12 de marzo de 1914. Asimismo, destaca el rol del club como cofundador de The Uruguay Association Football League el 30 de marzo de 1900 —junto a Albion, Uruguay Athletic y Deutscher—, reafirmando que por su continuidad ininterrumpida en la práctica oficial le corresponde en forma irrefutable el título de decano del fútbol uruguayo.

Sustento legal e histórico

El comunicado de la entidad mirasol enfatiza que la validez de la transición institucional está debidamente documentada ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en los registros del Estado uruguayo. En particular, remarca la aprobación de la personería jurídica concedida en 1914 por el expresidente José Batlle y Ordóñez y el ministro Feliciano Viera, donde se certificó formalmente la continuidad de los estatutos del antiguo CURCC bajo la denominación de Club Atlético Peñarol.

Tras evocar la postura de históricos dirigentes tricolores como José María Delgado, la dirigencia aurinegra cerró su declaración invitando a socios y simpatizantes a profundizar en los respaldos documentales alojados en las plataformas de su Comisión de Historia y Patrimonio Histórico.

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