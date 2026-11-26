Nacional afronta esta noche un duelo decisivo frente a Montevideo City Torque en la ciudad de Durazno, con el equipo ya definido por el entrenador Daniel Carreño tras varios días de preparación. El once tricolor saldrá al campo con Alexis Martin bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; un mediocampo compuesto por Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y Nicolás Rodríguez; y el binomio ofensivo conformado por Tiziano Correa y Maximiliano Gómez. La principal novedad de la alineación es la inclusión desde el arranque de Nicolás "el Ojito" Rodríguez, una variante motivada principalmente por el flojo nivel mostrado por Camilo Cándido en el tramo final del campeonato.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Para el club albo, el compromiso de esta noche trasciende lo estrictamente reglamentario y se convierte en una necesidad urgente tras un 2026 para el olvido. Sin haber levantado la Supercopa, sin conquista en el Torneo Apertura, eliminado tempranamente tanto en la Copa Libertadores como en una sola llave de la Copa Sudamericana, lejos de pelear el Torneo Intermedio, sin chances en el Clausura y relegado en la Tabla Anual, el equipo busca en Durazno un resultado que aporte algo de oxígeno y permita calmar, al menos parcialmente, el malestar generalizado.
Asamblea de socios
Sin embargo, el foco institucional de la semana se reparte con fuerza hacia lo que ocurrirá el próximo lunes, cuando Nacional celebre su asamblea ordinaria de socios para presentar la memoria y el balance de la temporada 2026. El documento resume el movimiento económico integral de la institución a lo largo del año —ingresos, egresos y activos— y llega a esa instancia tras haber sido aprobado por unanimidad en la reunión de directiva del día anterior.
Los números expuestos en el balance dejan en evidencia un deterioro financiero preocupante: durante este año, Nacional incrementó su pasivo en más de cuatro millones de dólares, de los cuales tres millones corresponden exclusivamente a adquisiciones de fichas. A la luz de los resultados deportivos obtenidos, el retorno de esas inversiones ha sido sumamente pobre, un escenario que se agrava por compromisos heredados o de alto costo que siguen pesando en la caja del club.
Un ejemplo claro de ese desgaste económico es el caso del futbolista venezolano Rómulo Otero, cuyo salario mensual ronda los 80.000 dólares y que le significó a la institución un desembolso cercano a los 960.000 dólares durante el año sin formar parte del plantel actual. De este modo, la conducción tricolor enfrenta cuestionamientos de fondo y un escenario complejo que podría acentuarse aún más si el equipo no logra clasificarse a la Copa Libertadores.
Con un horizonte poco alentador de cara a la próxima temporada y con la presión acumulada tanto en el plano deportivo como en el económico, el cruce de esta noche ante Montevideo City Torque adquiere una dimensión determinante. En un contexto de turbulencia permanente, el partido en Durazno se perfila como el encuentro más trascendente de todo el año para Nacional.