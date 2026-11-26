Los números expuestos en el balance dejan en evidencia un deterioro financiero preocupante: durante este año, Nacional incrementó su pasivo en más de cuatro millones de dólares, de los cuales tres millones corresponden exclusivamente a adquisiciones de fichas. A la luz de los resultados deportivos obtenidos, el retorno de esas inversiones ha sido sumamente pobre, un escenario que se agrava por compromisos heredados o de alto costo que siguen pesando en la caja del club.

Un ejemplo claro de ese desgaste económico es el caso del futbolista venezolano Rómulo Otero, cuyo salario mensual ronda los 80.000 dólares y que le significó a la institución un desembolso cercano a los 960.000 dólares durante el año sin formar parte del plantel actual. De este modo, la conducción tricolor enfrenta cuestionamientos de fondo y un escenario complejo que podría acentuarse aún más si el equipo no logra clasificarse a la Copa Libertadores.

Con un horizonte poco alentador de cara a la próxima temporada y con la presión acumulada tanto en el plano deportivo como en el económico, el cruce de esta noche ante Montevideo City Torque adquiere una dimensión determinante. En un contexto de turbulencia permanente, el partido en Durazno se perfila como el encuentro más trascendente de todo el año para Nacional.