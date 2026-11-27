Con la posterior entrada de Santiago Silva y Maxi Silvera, Nacional encerró a City Torque en su campo y sostuvo un asedio continuo en los metros finales. La insistencia encontró premio en el minuto 94, cuando tras un córner ejecutado por Boggio, Tiziano Correa desvió la trayectoria con un cabezazo limpio y certero para decretar el gol de la clasificación.

Correa fue la figura del partido por su despliegue y carácter: no dio ninguna pelota por perdida, atacó, disputó cada roce, peleó hasta el final y se consolidó como el máximo artillero tricolor en el certamen.

Carreño valoró la reacción del equipo

Finalizado el encuentro, Daniel Carreño valoró la reacción anímica del plantel: "Cambió la actitud del equipo, y ahí cambia mi humor. Las cosas que les digo a ustedes los periodistas, también se las digo a ellos jugadores. Lo que puede molestar es el doble discurso y en eso soy muy cuidadoso. Lo que ustedes vieron, fue así, ellos (Cerro) jugaron una final y nosotros un partido. Hoy volvimos nosotros a tener otra actitud. Nos pueden criticar por otro lado, se aceptan las críticas, cada uno ve el fútbol como quiere. Pero nunca nos van a decir que no fuimos el equipo que quisimos ganar. A nuestra manera, pero quisimos ganar. En los últimos 15 o 20 minutos, sobre todo, Nacional parecía una fiera, quería ganar el partido".

Consultado sobre su continuidad para la próxima temporada, el entrenador explicó que el tema quedará sujeto a una reunión pendiente con la directiva una vez cerrada la actividad oficial. "No, depende de una charla que tenga con los dirigentes. Esa charla que nos prometimos al final. Está faltando poco para que se dé esa charla. Yo les pedí que no habláramos de jugadores, ni de técnicos, ni de nada, hasta que termine la temporada. Yo sé que los dirigentes y Pablo Álvarez tienen otro papel a cumplir, pensar en lo que viene, ir proyectándose".

Por último, Carreño dejó en claro su afecto por la institución y marcó postura de cara a esa negociación: "Yo quiero trabajar. Este club, lo quiero, me tratan bien, me quieren. La verdad sería ideal. Pero es muy pretencioso de mi parte decir que yo quiero seguir. No es una cuestión de dinero. Yo me siento muy cómodo acá. Estoy en mi país, es el club que quiero, al igual que Wanderers, son los clubes que dirigí en el fútbol uruguayo, varias veces en los dos. Yo me siento muy bien, pero no depende de mí, depende de esa charla y cómo se dé. Cuando me vinieron a buscar, yo les pregunté: ¿qué vienen a hacer a mi casa, a convencerme o a que yo los convenza? Ahora voy a esperar que me convenzan".