Nacional no tiene mañana, y esta noche desde las 21:30 va a estar enfrentando a MC Torque en el marco de las semifinales de la Copa Uruguay. Para los dirigidos por Daniel Carreño, esta es una de las últimas oportunidades que tiene de ganar en un año que fue desastroso a nivel deportivo.
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El encuentro se disputará en el Estadio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno y tendrá el arbitraje de Bruno Sacarelo. Sus asistentes serán Matías Rodríguez y Alberto Píriz y Felipe Vikonis estará como cuarto árbitro. En el VAR dirán presente Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui..
Daniel Carreño tiene el equipo definido y saldría a la cancha con Alexis Martin Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Nicolás Rodríguez; Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
Por el lado de MC Torque, Marcelo Méndez jugaría con Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Brian Gutiérrez; Eduardo Agüero, Gonzalo Montes, Diogo Guzmán, Facundo Silvera; Esteban Obregón; Nahuel da Silva y Salomón Rodríguez.