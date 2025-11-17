Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Lanús | Atlético Mineiro |

semana previa

Final de la Sudamericana: terna de Chile y dos bandas para el show previo

Piero Maza será el árbitro del encuentro entre Atlético Mineiro y Lanús, que determinará al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.

Semana de la final de la Sudamericana.

Semana de la final de la Sudamericana.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Entramos en la semana previa a la final de la Copa Sudamericana, en la que Atlético Mineiro y Lanús se medirán este sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Para este partido, que comenzará a las 17:30 horas, la Conmebol designó al chileno Piero Maza como árbitro del encuentro. El central estará acompañado por sus compatriotas Miguel Rocha y Alejando Molina, mientras que el colombiano Carlos Betancur será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Juan Lara junto a Alan Sandoval, también de Chile.

Atlético Mineiro va en busca de su primera Sudamericana, pero ya tiene entre su palmarés una Copa Libertadores (2013), una Recopa Sudamericana (2014) y dos copas Conmebol en 1992 y 1997. Además, fue finalista de la última edición de la Libertadores.

Por otro lado, Lanús ya tiene en su haber una Copa Sudamericana (2013, siendo finalista además en 2020) y una Copa Conmebol en 1996 (fue subcampeón el año siguiente). En cuanto a la Libertadores, su mejor registro es en el año 2017 en dónde llegó a la final.

Las bandas de la final de la Sudamericana

En la previa al partido, la Conmebol organizará un espectáculo con la presencia de dos bandas, una en representación de cada equipo que llegó a esta instancia.

En representación de Lanús, la banda elegida fue “Los del Fuego”, grupo musical de cumbia santafesina que fue fundado en 1984 por Juan Carlos Mascheroni. Mascheroni fue el vocalista principal hasta el 2019, año en que falleció por un paro cardiorespiratorio. Actualmente la voz principal de la banda es Cristian Ramírez.

Por el lado del Atlético Mineiro, quien actuará es Dudu Galo Doido, cantante solista brasilero que representará a los hinchas galos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar