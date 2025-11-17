Final de la Sudamericana: terna de Chile y dos bandas para el show previo

Por otro lado, Lanús ya tiene en su haber una Copa Sudamericana (2013, siendo finalista además en 2020) y una Copa Conmebol en 1996 (fue subcampeón el año siguiente). En cuanto a la Libertadores, su mejor registro es en el año 2017 en dónde llegó a la final.

Las bandas de la final de la Sudamericana

En la previa al partido, la Conmebol organizará un espectáculo con la presencia de dos bandas, una en representación de cada equipo que llegó a esta instancia.

En representación de Lanús, la banda elegida fue “Los del Fuego”, grupo musical de cumbia santafesina que fue fundado en 1984 por Juan Carlos Mascheroni. Mascheroni fue el vocalista principal hasta el 2019, año en que falleció por un paro cardiorespiratorio. Actualmente la voz principal de la banda es Cristian Ramírez.

Por el lado del Atlético Mineiro, quien actuará es Dudu Galo Doido, cantante solista brasilero que representará a los hinchas galos.