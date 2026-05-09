Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Fresco para chomba

¿Cuándo mejora el clima? fin de semana con frío, viento y con lluvias aisladas

El fin de semana presenta clima frío intenso, viento y lluvias aisladas en gran parte del país. ¿Cómo arranca la semana?

El ingreso de un frente frío deja lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico.

El ingreso de un frente frío deja lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El fin de semana continuará marcado por el clima frío intenso, con viento y lluvias persistentes en buena parte del país, de acuerdo al pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Las temperaturas se mantendrán muy bajas para esta época del año, con mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que apenas alcanzarán los 13 grados, en un escenario dominado por la humedad y la inestabilidad atmosférica.

Comienzo de semana con frío invernal

Según las previsiones oficiales, las precipitaciones y el viento seguirán presentes durante el domingo y también el lunes, por lo que el inicio de la semana mantendrá condiciones invernales y jornadas de escasa sensación térmica.

El cambio comenzará a notarse recién el martes, cuando se espera una mejora gradual del estado del tiempo. El retorno del sol permitirá un ascenso paulatino de las temperaturas, que podrían llegar a los 17 grados hacia mediados de semana.

Mejora el clima

La mejora estará asociada al desplazamiento del sistema de inestabilidad que afecta actualmente al país y al ingreso de una masa de aire más seca, lo que favorecerá jornadas más templadas y con menor presencia de lluvias.

Te puede interesar