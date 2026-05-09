¿Cuándo mejora el clima? fin de semana con frío, viento y con lluvias aisladas

El fin de semana continuará marcado por el clima frío intenso, con viento y lluvias persistentes en buena parte del país, de acuerdo al pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Las temperaturas se mantendrán muy bajas para esta época del año, con mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que apenas alcanzarán los 13 grados, en un escenario dominado por la humedad y la inestabilidad atmosférica.