La jueza María Noel Odriozola fijó para el próximo martes 12 de mayo a las 13:00 horas la audiencia judicial en la que se determinará si Moisés Martínez continúa bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica o si debe regresar a prisión.
se define el futuro
Caso Moisés: se fijó fecha de nueva audiencia por incumplimientos durante la prisión domiciliaria
Tras la suspensión de la audiencia por la salud de Moisés Martínez, el próximo martes se relaizará una nueva instancia judicial. El condenado puede volver a la cárcel.