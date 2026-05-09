Caso Moisés: se fijó fecha de nueva audiencia por incumplimientos durante la prisión domiciliaria

Contexto de la audiencia

La instancia judicial, originalmente prevista para el jueves 7, debió ser suspendida debido a que Martínez se encontraba internado en el Hospital Pasteur tras un intento de autoeliminación el pasado 1º de mayo. Tras recibir el alta médica y psiquiátrica confirmada por la dirección del centro de salud, el joven de 28 años fue trasladado nuevamente a su domicilio en Casavalle para continuar cumpliendo su medida cautelar.