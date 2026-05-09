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Sociedad Moisés | audiencia | prisión domiciliaria

se define el futuro

Caso Moisés: se fijó fecha de nueva audiencia por incumplimientos durante la prisión domiciliaria

Tras la suspensión de la audiencia por la salud de Moisés Martínez, el próximo martes se relaizará una nueva instancia judicial. El condenado puede volver a la cárcel.

Moisés Martínez durante la audiencia.

Moisés Martínez durante la audiencia.

 captura de pantalla Canal de Youtube Portal APU UY
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La jueza María Noel Odriozola fijó para el próximo martes 12 de mayo a las 13:00 horas la audiencia judicial en la que se determinará si Moisés Martínez continúa bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica o si debe regresar a prisión.

Contexto de la audiencia

La instancia judicial, originalmente prevista para el jueves 7, debió ser suspendida debido a que Martínez se encontraba internado en el Hospital Pasteur tras un intento de autoeliminación el pasado 1º de mayo. Tras recibir el alta médica y psiquiátrica confirmada por la dirección del centro de salud, el joven de 28 años fue trasladado nuevamente a su domicilio en Casavalle para continuar cumpliendo su medida cautelar.

La Fiscalía de Homicidios, liderada por Sabrina Flores, solicitó esta revisión tras denunciar al menos tres incumplimientos del arresto domiciliario registrados por el sistema de monitoreo.

Puntos clave del proceso

  • Condena: Martínez fue condenado el 8 de abril de 2026 a 12 años de prisión por el homicidio de su padre en mayo de 2025, ocurrido tras años de agresiones y abusos.

  • Situación Técnica: El arresto domiciliario debía contar con doble monitoreo (tobillera y baliza). No obstante, la baliza no pudo instalarse inicialmente debido a que la vivienda no contaba con conexión eléctrica regularizada de UTE, situación que se normalizó recientemente. El arresto domicialiro fue definido como total y más allá de los aspectos técnicos, Martínez no podría haber incumplido lo resuelto por la jueza.

  • Comparecencia: A la audiencia del martes deberán asistir el cuñado de Martínez y representantes de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) para explicar la naturaleza de los incumplimientos registrados.

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