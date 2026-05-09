Pereira cuestionó con dureza a Lema: "No tiene vergüenza"

El dirigente frenteamplista cuestionó además que durante la administración pasada no se resolvieran los problemas vinculados a los refugios ni se reforzara la presencia territorial del Estado. “¿Resolviste el problema de la situación de calle? No. ¿La situación de cómo estaban las personas en los refugios la resolviste? No. ¿El Estado estuvo más en territorio o menos? Estuvo menos en territorio. ¿La circunstancia de la pobreza mejoró en Uruguay? No”, expresó el dirigente.

Sobre este tema también se expresó hace unos días la diputada del MPP, Julieta Sierra. La legisladra escribió en su cuenta de X: "Las propuestas tienen un poco de delay. Un ex ministro de desarrollo social de un período de gobierno donde se incrementó abruptamente la gente en situación de calle, de repente, al ser oposición y no estar más en el gobierno, tiene las respuestas. Insólito".

Debate público

En las últimas horas el senador del Partido Nacional, Martín Lema, reaccionó ante las expresiones de Fernando Pereira. El dirigente blanco escribió en su cuenta de X: "El presidente del Frente Amplio habla con absoluta liviandad y desconocimiento del problema de la situación de calle. ¡No puede seguir tirando pelotazos! Cuando él disponga lo debatimos públicamente", sentenció.