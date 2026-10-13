Durante la conferencia de prensa brindada este lunes al mediodía en el Complejo Celeste, el entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, reveló que habló con Fernando Muslera y Luis Suárez. Explicó cuáles fueron los motivos para dejarlos fuera de la convocatoria de la gira por Asia.
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Forlán reveló que habló con Muslera y Suárez: ¿Cuáles fueron los motivos de sus ausencias?
El entrenador de la selección uruguaya reveló que fueron los propios jugadores que le pidieron no ser tenidos en cuenta para ser parte de la selección.