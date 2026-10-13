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Deportes Forlán | Muslera | selección uruguaya

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Forlán reveló que habló con Muslera y Suárez: ¿Cuáles fueron los motivos de sus ausencias?

El entrenador de la selección uruguaya reveló que fueron los propios jugadores que le pidieron no ser tenidos en cuenta para ser parte de la selección.

Forlán contó que habló con Muslera y Suárez.

Forlán contó que habló con Muslera y Suárez.

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“Hablé por teléfono con Muslera para saber en qué situación estaba. Para mí es un golero que marcó historia, fue un gran compañero y es un gran amigo por lo que era muy importante saber en qué situación estaba. Si hubiera estado en situación de ser convocado iba a ser tenido en cuenta", contó Forlán.

Según reveló, fue el propio Muslera quien le pidió no ser tenido en cuenta, algo que "es entendible, más teniendo en cuenta lo que se viene. Él sabe que tiene poco tiempo para jugar y no hay competencias cercanas por lo que me agradeció pero entendía que no era el momento".

"El caso de Luis es similar al de Muslera. Hablamos, estaba entusiasmado con la selección, pero entendía que la Copa América no era su prioridad por lo que está viviendo en su club y porque la competencia era bastante lejana y muy difícil de que llegue", agregó.

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