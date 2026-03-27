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Deportes

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Futbolistas de Irán homenajearon a las escolares asesinadas por EEUU e Israel

Pese a haber perdido, los jugadores de Irán dieron una lección de humanismo al rendir homenaje a las 160 escolares asesinadas al inicio de la guerra.

Impactante homenaje de los jugadores de Irán.

Impactante homenaje de los jugadores de Irán.

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La selección de fútbol de Irán perdió frente a su par de Nigeria por la fecha FIFA de este viernes, pero dio un ejemplo de humanismo al mundo entero: los jugadores posaron en la cancha con mochilas violetas y rosadas en homenaje a las 180 niñas escolares asesinadas por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.

El 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron la agresión contra Irán sus fuerzas bombadearon una escuela en el sur del país asesinando a 160 niñas e hiriendo a decenas más.

Al salir a la cancha en el estadio Corendon Airlines Park de Antalya, en Turquía, los jugadores iraníes lo hicieron portando mochilas violetas, en un impactante homenaje a las escolares asesinadas.

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Irán perdió 2-1 y sumó otro resultado negativo en su preparación para el Mundial 2026. Sin embargo, aún no está asegurada su participación en Estados Unidos.

Se trató de nuevo tropiezo en el camino de para Irán hacia el Mundial, tras haber perdido anteriormente 2-1 ante Rusia y empató sin goles ante Cabo Verde y Uzbekistán, mientras que para Nigeria, tercera en la última Copa de África.

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