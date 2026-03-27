La selección de fútbol de Irán perdió frente a su par de Nigeria por la fecha FIFA de este viernes, pero dio un ejemplo de humanismo al mundo entero: los jugadores posaron en la cancha con mochilas violetas y rosadas en homenaje a las 180 niñas escolares asesinadas por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.
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Futbolistas de Irán homenajearon a las escolares asesinadas por EEUU e Israel
Pese a haber perdido, los jugadores de Irán dieron una lección de humanismo al rendir homenaje a las 160 escolares asesinadas al inicio de la guerra.