Peñarol confirmó su buen momento futbolístico al vencer con autoridad 3-0 a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo y aseguró su lugar en la final del Torneo Intermedio, donde enfrentará a Wanderers el próximo miércoles 5 de agosto en el Estadio Centenario.
Comtundente
Peñarol goleó a Cerro Largo, selló su clasificación a la final del Intermedio y lidera la anual
El aurinegro se impuso 3-0 en el Campeón del Siglo con un doblete de Abel Hernández y otro tanto de Matías Arezo. La figura volvió a ser Jaime.