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Deportes Club Atlético Peñarol | Campeón del Siglo |

Comtundente

Peñarol goleó a Cerro Largo, selló su clasificación a la final del Intermedio y lidera la anual

El aurinegro se impuso 3-0 en el Campeón del Siglo con un doblete de Abel Hernández y otro tanto de Matías Arezo. La figura volvió a ser Jaime.

Peñarol 3 Cerro Largo 0

Peñarol 3 Cerro Largo 0

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Por Redacción de Caras y Caretas

Peñarol confirmó su buen momento futbolístico al vencer con autoridad 3-0 a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo y aseguró su lugar en la final del Torneo Intermedio, donde enfrentará a Wanderers el próximo miércoles 5 de agosto en el Estadio Centenario.

El equipo dirigido por Diego Aguirre construyó la victoria con una actuación sólida y eficaz. Tras un primer tiempo parejo, encontró la ventaja gracias a una gran jugada iniciada por Javier Cabrera, quien envió un preciso centro al segundo palo para que Abel Hernández ganara de cabeza y venciera al arquero Pedro González.

En el inicio del complemento, Peñarol salió decidido a liquidar el encuentro. Aunque González evitó el segundo gol con una destacada intervención ante Matías Arezo, un error en la salida de Cerro Largo terminó siendo determinante. Leonel Jaime recuperó el balón, dejó atrás a dos defensores dentro del área y asistió a Hernández, que solo tuvo que empujar la pelota para convertir su segundo tanto de la noche.

El dominio carbonero no se detuvo. Apenas cinco minutos después, nuevamente Jaime fue protagonista al desbordar por la izquierda y habilitar a Arezo, quien definió con precisión para establecer el 3-0 definitivo y cerrar una victoria sin sobresaltos.

La vuelta Jonathan Rodríguez

La jornada tuvo además un momento emotivo con el regreso de Jonathan "Cabecita" Rodríguez. El delantero volvió a vestir la camiseta aurinegra en un partido oficial luego de más de una década, al ingresar en reemplazo de Abel Hernández. Su última presentación con Peñarol había sido el 7 de diciembre de 2014 y no disputaba un encuentro oficial desde mayo de 2025.

Con este triunfo, Peñarol confirmó su clasificación a la final del Torneo Intermedio, instancia en la que buscará un nuevo título cuando enfrente a Wanderers el próximo miércoles en el Estadio Centenario.

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