Peñarol goleó a Cerro Largo, selló su clasificación a la final del Intermedio y lidera la anual

El dominio carbonero no se detuvo. Apenas cinco minutos después, nuevamente Jaime fue protagonista al desbordar por la izquierda y habilitar a Arezo, quien definió con precisión para establecer el 3-0 definitivo y cerrar una victoria sin sobresaltos.

La vuelta Jonathan Rodríguez

La jornada tuvo además un momento emotivo con el regreso de Jonathan "Cabecita" Rodríguez. El delantero volvió a vestir la camiseta aurinegra en un partido oficial luego de más de una década, al ingresar en reemplazo de Abel Hernández. Su última presentación con Peñarol había sido el 7 de diciembre de 2014 y no disputaba un encuentro oficial desde mayo de 2025.

Con este triunfo, Peñarol confirmó su clasificación a la final del Torneo Intermedio, instancia en la que buscará un nuevo título cuando enfrente a Wanderers el próximo miércoles en el Estadio Centenario.