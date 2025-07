Indignación en el fútbol femenino: jugadoras desmienten a Nacho Alonso

La jugadora también enumeró una serie de deficiencias significativas: “Jugamos con pelotas de muy mala calidad. No hay sueldos. No hay asistencia médica. Hay clubes que no tienen un complejo para entrenar”. Asimismo, Friciello hizo hincapié en la situación de la selección nacional, revelando que “hace dos semanas la selección NO ENTRENÓ por condiciones y porque no se les dejaba entrenar en el Complejo Celeste”, y cuestionó: “¿Sabés en qué condiciones están jugando las selecciones en la Copa América?”.

En la misma línea, Alejandra García, futbolista de La Luz, manifestó su desaprobación: “El chiste se cuenta solo. Cómo se nota que no tiene que usar las pelotas de juguete que usa el femenino y que nunca recorrió ni un entrenamiento para ver las realidades de los equipos”. García enfatizó que los avances conseguidos son resultado del esfuerzo de las propias jugadoras: “Todo lo que se consigue es porque las jugadoras nos tenemos que mover frente a los clubes”. Finalmente, cuestionó la supuesta evolución: “Ni que hablar de la selección: siempre dándoles el mínimo. Los campeonatos… como mucho 20 partidos en todo el año. ¿Y eso es evolución, fortalecimiento y expansión?” cuestionaron las futbolistas.