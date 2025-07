Recoba partió rumbo a España: "Tengo pendiente volver y ser campeón con Nacional"

"Estoy agradecido por estos años en el club. Desde el primero al último, de directivos a compañeros, les agradezco porque me ayudaron a crecer día a día”, señaló.

Su etapa en Nacional

Consultado respecto a lo que fue su pasaje por el elenco tricolor, Recoba destacó que su mejor momento fue a finales del 2024 y principios de 2025. “No es que haya bajado el rendimiento ahora, antes de irme, pero a veces me tocaba jugar y a veces menos. Tuve un poco de dolor en una rodilla, que me sacó de algunos partidos. No me fui con el rendimiento más alto, pero no lo hice mal”.

Sobre el equipo al que va a emigrar, aseguró que es un cuadro "al que le gusta tener la pelota y hacer la diferencia ahí”, y adelantó que pese a que bajaron la temporada pasada, "es un lindo cuadro para crecer en lo futbolístico”.

“Si me necesitan por adentro o por afuera, voy a estar. Me siento mucho más cómodo por adentro, pero este año me ayudó a conocer puestos que no tenía tan aceitados, como extremo o atrás de la referencia de ataque. Voy con la mente abierta y espero jugar en la posición que mejor se me dé allá y ayudar al club”, sentenció Recoba antes de viajar.