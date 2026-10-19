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Deportes Fossati | Palma |

gran momento

Jorge Fossati: "Liverpool creció gracias al trabajo extraordinario de Palma"

En entrenador negriazul analizó la victoria ante Peñarol, la recta final del campeonato y el crecimiento del club en los últimos años.

Jorge Fossati, entrenador de Liverpool.

Jorge Fossati, entrenador de Liverpool.

 Dante Fernandez / FocoUy
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"Liverpool hizo un gran partido, salió a hacer un determinado trabajo, y terminó siendo una merecida victoria aunque pudo haber sido mayor la diferencia", sostuvo Jorge Fossati en diálogo con el programa Tarde de Fútbol.

"Si te pones a analizar a los rivales vas a ver que hay rivales más fuertes y menos fuertes, pero no hay rivales accesibles, entonces tenes que respetar a todos los equipos", agregó.

Respecto a lo que se viene, que será Nacional, Fossati destacó el nivel de los jugadores tricolores, el "gran técnico" que es Carreño, pero valoró que "hoy en día, Liverpool puede enfrentarlo mirándolo a los ojos".

A su vez, se mostró con mesura ante el planteo de si el equipo estaba para pelear el campeonato. "Nuestro objetivo siempre es ganar el partido que viene. Me parece que no está bueno gastar energía en lo que va a venir más adelante, sino que hay que apuntarle a que no se te escape ningún detalle del partido que tenemos que jugar la siguiente fecha", subrayó.

El crecimiento de Liverpool como institución

Jorge Fossati, que llegó a mediados de año al equipo de Belvedere, valoró la gestión de José Antonio Palma al frente del club en dónde durante su gestión "creció muchísimo" gracias al "trabajo extraordinario" que viene haciendo el presidente.

Sobre el nuevo estadio que se está construyendo sostuvo que Liverpool está haciendo un "sacrificio" para construir algo "hermoso". Sin embargo, descartó su interés por ser el entrenador cuando el mismo se estrene.

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