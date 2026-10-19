Jorge Fossati: "Liverpool creció gracias al trabajo extraordinario de Palma"

Respecto a lo que se viene, que será Nacional, Fossati destacó el nivel de los jugadores tricolores, el "gran técnico" que es Carreño, pero valoró que "hoy en día, Liverpool puede enfrentarlo mirándolo a los ojos".

A su vez, se mostró con mesura ante el planteo de si el equipo estaba para pelear el campeonato. "Nuestro objetivo siempre es ganar el partido que viene. Me parece que no está bueno gastar energía en lo que va a venir más adelante, sino que hay que apuntarle a que no se te escape ningún detalle del partido que tenemos que jugar la siguiente fecha", subrayó.

El crecimiento de Liverpool como institución

Jorge Fossati, que llegó a mediados de año al equipo de Belvedere, valoró la gestión de José Antonio Palma al frente del club en dónde durante su gestión "creció muchísimo" gracias al "trabajo extraordinario" que viene haciendo el presidente.

Sobre el nuevo estadio que se está construyendo sostuvo que Liverpool está haciendo un "sacrificio" para construir algo "hermoso". Sin embargo, descartó su interés por ser el entrenador cuando el mismo se estrene.