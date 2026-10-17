Delgado felicitó a Ripoll y las redes se llenaron de memes, inteligencia artificial y «Somos cada vez menos»

Ripoll y la derrota de 2024

Una parte de los usuarios recordó que Ripoll fue señalada por sectores del propio Partido Nacional como una de las responsables del resultado electoral de 2024. La exdirigente de Adeom, que llegó a la fórmula presidencial después de una extensa trayectoria sindical, se convirtió durante la campaña en una figura que generó resistencias dentro de la colectividad blanca.

Las bromas también apuntaron a su situación política posterior a las elecciones. Entre los comentarios se recordó que Ripoll no obtuvo un cargo político en el nuevo período de gobierno nacionalista, pese a haber acompañado a Delgado en la fórmula presidencial.

Ahora, con el lanzamiento de Somos, la dirigente busca construir un espacio propio dentro de D Centro, el sector liderado por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El acto contó con la presencia de Delgado, quien destacó su firmeza en el debate y su respeto hacia las personas.

Pero en X, el gesto de respaldo fue leído por algunos usuarios a través del recuerdo de aquella campaña y de las tensiones que dejó en el partido.

La inteligencia artificial también entró en escena

Entre las publicaciones que circularon aparecieron montajes realizados con inteligencia artificial que imaginaban una edición de Esta boca es mía, el programa televisivo del que Ripoll es actualmente panelista, con la participación estelar de dirigentes blancos como Javier García, Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Sebastián Da Silva.

La composición trasladaba al terreno del humor televisivo las diferencias y controversias que atraviesan al nacionalismo, con Ripoll como protagonista de una escena en la que sus antiguos compañeros de partido aparecían reunidos en el estudio.

Otro de los recursos utilizados fue intervenir gráficamente el nombre de la nueva agrupación. A la palabra «Somos» le agregaron la frase «cada vez menos», en una burla dirigida al espacio político que Ripoll intenta consolidar.