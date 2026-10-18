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Política

Fernando Pereira: "A los patoteros se los enfrenta con ideas, no con consignas negativas"

Fernando Pereira convocó a sostener la movilización y el compromiso militante para alcanzar un nuevo triunfo electoral del Frente Amplio.

Fernando Pereira fue reelecto como presidente del Frente Amplio.

Fernando Pereira fue reelecto como presidente del Frente Amplio.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cerró el VIII Congreso de la fuerza política con un llamado a fortalecer la organización, profundizar los cambios y construir las condiciones para un nuevo ciclo progresista en Uruguay. Ante los delegados y militantes reunidos en la instancia, reivindicó la identidad popular de la coalición de izquierda y aseguró que continuará al frente de la presidencia hasta el último día de su mandato.

Hace falta más Frente Amplio

“Uruguay precisa más y mejor Frente Amplio, seguir por la senda de los cambios y un nuevo ciclo progresista”, expresó Pereira, al plantear la necesidad de proyectar el trabajo político hacia las elecciones de 2029.

En esa dirección, convocó a sostener la movilización y el compromiso militante para alcanzar un nuevo triunfo electoral. “Vamos a ganar 2029 y vamos a ser decenas de miles los que estemos peleando y empujando para que un proyecto progresista llegue al gobierno”, afirmó.

Pereira destacó el resultado del Congreso y el proceso colectivo que permitió reunir a la militancia en torno a las principales definiciones políticas de la fuerza. La instancia, homenaje a José Mujica, estuvo marcada por la discusión sobre los desafíos del gobierno de Yamandú Orsi, las prioridades para profundizar las transformaciones y la construcción de una perspectiva de futuro.

El presidente del Frente Amplio también hizo referencia a la dimensión personal de la tarea política y a su vínculo con el mundo del trabajo. “Soy trabajador, me siento eso, atravesado por la trenza”, expresó, en una intervención cuyo sentido remite a su identidad de trabajador y a su trayectoria sindical.

Sobre su continuidad al frente de la fuerza política, Pereira fue explícito: “Voy a quedarme hasta el último día de esta presidencia, los ciclos se terminan y el mío terminará ahí”.

Contra la violencia y la cultura del odio

En otro tramo de su discurso, Pereira aludió a la violencia ejercida contra las mujeres en el Parlamento y reclamó una respuesta política firme frente a esas situaciones.

“Tenemos mucho por hacer, pero no podemos estar defendiéndonos del golpe”, sostuvo. Al referirse a los episodios de violencia contra mujeres en el ámbito parlamentario, afirmó que se trata de una situación “insoportable” que debe ser enfrentada.

El dirigente cuestionó las actitudes que, a su entender, se apartan del comportamiento que corresponde a quienes ejercen responsabilidades legislativas. “No se comportan como senadores, sino como patoteros”, señaló, y agregó que “a los patoteros se los enfrenta con ideas, no con consignas negativas”.

La respuesta del Frente Amplio ante la confrontación política, sostuvo, debe apoyarse en la construcción de alternativas y en la capacidad de convocar a sectores diversos de la sociedad. En ese marco, dejó una de las definiciones centrales de su intervención: “A la cultura del odio y el resentimiento, el Frente Amplio la va a enfrentar con esperanza y unidad”.

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