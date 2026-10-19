La construcción busca nuevos motores de crecimiento tras el fin de las grandes obras

-La industria está en un momento de estabilidad, en una meseta, diríamos. Se estabilizó después de que culminaron las grandes obras como la planta de celulosa, el Ferrocarril Central. Entre las obras privadas vinculadas a la construcción de vivienda privada, ya sea vivienda promovida u otro tipo, y alguna obra pública que se ha venido reactivando, ha generado una estabilidad.

Para adelante, lo que estamos viendo es que se empiecen a hacer las obras de movilidad urbana, algunas obras vinculadas a energía, algunos parques solares. Y en el sector privado también ver si se confirma la venida de algún data center, que ya han sido obras que han generado muy buena actividad.

Obras de vivienda

En el caso de la construcción de vivienda, ¿cómo está eso? ¿Se mantiene ese sector?

-Se mantiene bastante, muy apoyado por la inversión privada en vivienda promovida. Hay muchos proyectos con esa herramienta. Y también ha habido buen nivel de desarrollos inmobiliarios en algunas zonas del país, por ejemplo Canelones, algunos barrios de Montevideo también, Maldonado, Colonia. En alguna ciudad del interior algo también se ha generado. Todavía se viene manteniendo esa actividad.

Usted mencionaba los data center. Hay uno en construcción en Canelones e incluso Antel anunció la construcción de uno nuevo. ¿Cómo ven el aporte de este tipo de obras?

-Para instalar un centro de datos se necesita una buena conectividad, principalmente mediante fibra óptica, además de un suministro eléctrico confiable y, según el sistema de refrigeración utilizado, disponibilidad de agua. Uruguay ya ha incorporado centros de datos, entre ellos el de Google, cuya construcción está próxima a finalizar y que tendrá una capacidad importante.

Y después Antel va a construir uno, mucho más chico que el de Google. Pero bueno, también esperamos que algún inversor privado venga o eventualmente la propia Google o algún otro venga a invertir en otro data center.

Usted mencionó las obras de movilidad proyectadas para el área metropolitana. Recuerdo que estuvo participando en esto con la presentación en el gobierno anterior del proyecto de Tranvía a la Costa. ¿Cómo ve el desarrollo de esas obras? ¿Realmente van a impactar tal como están planteadas?

-En su momento presentamos una iniciativa privada para construir una única línea de tranvía de este a oeste, pero el proyecto fue descartado. El actual Gobierno elaboró un plan de movilidad más amplio que contempla dos líneas troncales. Al diseñar este tipo de sistemas, es importante considerar que algunos barrios pueden perder población cuando los habitantes se trasladan hacia otras zonas, como ocurrió en Ciudad Vieja y el Centro.

Por eso, es fundamental definir qué sistema de transporte se implementará, de modo que contribuya a mantener una ciudad compacta y evite favorecer la dispersión urbana. El desafío consiste en lograr que las personas puedan permanecer en sus barrios y que estos conserven su población. De todos modos, considero que el proyecto es bienvenido.

No los conocemos en detalle, se está trabajando en ingeniería, y bueno, esperemos que se transforme en actividad a partir del año que viene. Y esto dentro de tres años más o menos puede estar funcionando.

Convenio colectivo

Por otra parte, la industria viene de un año con un conflicto largo que terminó con un convenio colectivo a cinco años que, entre otras cosas, incluye la reducción del tiempo laboral. ¿Se ha evaluado cómo va a impactar en el trabajo y en el sector esa reducción?

-Nosotros tuvimos una negociación con el sindicato, como tenemos habitualmente, pero esta vez un poco más importante, porque había temas tal vez más pesados de tratar, como la reducción de tiempo de trabajo. Obviamente que lo evaluamos en el momento de la negociación. Por eso negociamos también algunas condiciones de mitigación, como tener alguna flexibilización en el armado de los horarios entre semana, y también poner la productividad en el centro de la mesa, para poder trabajar junto con el sindicato en cómo mejorarla, que no pasa solo por tener la mano de obra más dedicada o esforzada, sino pasa por la incorporación de tecnología. Creo que salimos con un convenio moderno que nos da pie a poder avanzar mucho en estos temas de productividad.

Una de las cosas que se manejaron allí es el tema del impacto de las nuevas tecnologías, ¿cómo evalúan el impacto de nueva maquinaria, de nueva tecnología, de nuevas técnicas constructivas?

-Eso no se puede evaluar hasta que se concrete. Todas las actividades humanas están siendo desafiadas por la inteligencia artificial y muchos trabajos están, entre comillas, amenazados, por lo que será necesario reconvertirse. En la construcción ocurre lo mismo: el desarrollo de herramientas más sofisticadas, la automatización y la incorporación de inteligencia artificial y robótica son factores que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, la adaptación tendrá que hacerse a medida que estas tecnologías se desarrollen y comiencen a implementarse.

Propuestas

¿Qué planteos ha realizado la Cámara al Gobierno sobre la creación de una agencia de infraestructura, y en qué etapa se encuentra esa propuesta?

-Desde la Cámara seguimos impulsando la creación de una agencia de infraestructura que permita analizar los grandes proyectos que necesita el país, como un puerto de aguas profundas o un sistema de movilidad más desarrollado. Consideramos que estas iniciativas requieren un ámbito específico de evaluación, con más información y una metodología de trabajo adecuada. El Gobierno ha dado algunos pasos en esa dirección, con movimientos en la Corporación Nacional para el Desarrollo y la incorporación del tema de la infraestructura en la Rendición de Cuentas. También se ha considerado la experiencia de otros países, como Inglaterra. Somos optimistas respecto al rumbo, aunque nos gustaría que el proceso avanzara más rápido, porque es un tema que venimos planteando desde hace tiempo. El diálogo con el Gobierno se mantiene y valoramos que la creación de esta agencia figure entre los asuntos a desarrollar.