Nacional cerró al arquero Alexis Arias, pagó 180.000 dólares y firma por dos años y medio

“Nacional me fue a buscar, se interesó en mí con mucho entusiasmo y sentí ese valor que me dieron. No lo dudé ni un segundo”.

Y continuó: “Hace casi tres años que venía hablando con Sebastián Eguren. Y en un momento me fue a buscar Álvaro Recoba al que le tengo un gran respeto”.

Zuculini dijo que Gastón Martirena, compañero en Racing de Avellaneda e hincha de Nacional "me volvió loco desde el día que se enteró de que podía venir”.

“Me tomé solo cinco días porque cuando me enteré de lo de Nacional empecé a entrenar”.

Arregló Arias

Nacional sumó una nueva alta para el segundo semestre del año y es la llegada del arquero Alexis Martín Arias, quien arriba desde Cerro Porteño y firmará contrato hasta diciembre de 2028. El jugador resignó 320.00 dólares y Nacional desembolsó alrededor de 180.000 para incorporarlo.

El golero argentino de 33 años se integrará en los próximos días a la pretemporada en Solanas, Punta del Este, con el resto plantel, en medio de una etapa de rearmado del equipo a cargo de Jorge Bava.

Formado en Gimnasia y Esgrima La Plata en este 2026 jugó 19 partidos en los azulgrana entre el Apertura guaraní y Copa Libertadores, con 13 vallas invictas y 2.250 minutos en cancha. El cuidapalos actuó además en Unión La Calera y O'Higgins de Chile y Argentinos Juniors de Argentina

Con la llegada de Zuculini y el costarricense Francisco Calvo, más la reciente confirmada de Arias, Nacional termina solucionando las necesidades urgentes que había planteado el entrenador.

Con estas incorporaciones, Nacional acelera su reestructuración y busca llegar al inicio de la competencia con un plantel más completo y equilibrado.