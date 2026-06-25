Nacional cerró al arquero Alexis Arias, pagó 180.000 dólares y firma por dos años y medio

Finalmente en la tarde de este miércoles el volante argentino Bruno Zuculini llegó a nuestro país y a partir de hoy ya está trabajando con el plantel en Maldonado.
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Tras su arribo, Zuculini habló en una pequeña conferencia de prensa sobre su llegada y el mensaje de un hincha del club.
"Realmente emocionado y feliz de estar acá. Llego a un gran club y quiero ser parte de la historia. Me tocó venir a enfrentarlos y me llamó mucho la atención la gente que tiene y su historia. Es un club muy importante que sigo hace mucho tiempo”, aseguró.
“Nacional me fue a buscar, se interesó en mí con mucho entusiasmo y sentí ese valor que me dieron. No lo dudé ni un segundo”.
Y continuó: “Hace casi tres años que venía hablando con Sebastián Eguren. Y en un momento me fue a buscar Álvaro Recoba al que le tengo un gran respeto”.
Zuculini dijo que Gastón Martirena, compañero en Racing de Avellaneda e hincha de Nacional "me volvió loco desde el día que se enteró de que podía venir”.
“Me tomé solo cinco días porque cuando me enteré de lo de Nacional empecé a entrenar”.
Arregló Arias
Nacional sumó una nueva alta para el segundo semestre del año y es la llegada del arquero Alexis Martín Arias, quien arriba desde Cerro Porteño y firmará contrato hasta diciembre de 2028. El jugador resignó 320.00 dólares y Nacional desembolsó alrededor de 180.000 para incorporarlo.
El golero argentino de 33 años se integrará en los próximos días a la pretemporada en Solanas, Punta del Este, con el resto plantel, en medio de una etapa de rearmado del equipo a cargo de Jorge Bava.
Formado en Gimnasia y Esgrima La Plata en este 2026 jugó 19 partidos en los azulgrana entre el Apertura guaraní y Copa Libertadores, con 13 vallas invictas y 2.250 minutos en cancha. El cuidapalos actuó además en Unión La Calera y O'Higgins de Chile y Argentinos Juniors de Argentina
Con la llegada de Zuculini y el costarricense Francisco Calvo, más la reciente confirmada de Arias, Nacional termina solucionando las necesidades urgentes que había planteado el entrenador.
Con estas incorporaciones, Nacional acelera su reestructuración y busca llegar al inicio de la competencia con un plantel más completo y equilibrado.