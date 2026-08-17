Clausura: histórico triunfo de Racing; Peñarol líder y dos equipos que cambian de DT

Además, Liverpool goleó con contundencia a Defensor Sporting que sigue sin poder sumar de a tres, y el negriazul comienza a crecer en la tabla de posiciones. Wanderers en una gran campaña, hoy ocupa el cuarto lugar en la Anual.
Respecto al descenso, la lucha sigue al rojo vivo. Progreso perdió y está casi condenado, Danubio igualó y sigue lejos de la salvación, mientras que Cerro consiguió una nueva victoria (esta vez ante Albion) e igualó la línea de Wanderers que no pudo pasar del empate ante Cerro Largo.
Lo que dejó la segunda del Clausura
Resultados
- Boston River 0-0 Danubio
- Cerro 2-1 Albion
- Juventud 0-1 MC Torque
- Racing 2-0 Nacional
- Wanderers 1-1 Cerro Largo
- Progreso 0-2 Deportivo Maldonado
- Defensor Sporting 0-4 Liverpool
- Peñarol 2-1 Central Español
Posiciones Clausura
- Liverpool - 6
- Cerro - 6
- Racing - 4
- Deportivo Maldonado - 4
- Wanderers - 4
- Boston River - 4
- Peñarol - 3 (-1)
- MC Torque - 3 (-1)
- Central Español - 3
- Cerro Largo - 2
- Juventud - 1
- Danubio - 1
- Albion - 0
- Nacional - 0
- Progreso - 0
- Defensor Sporting - 0
Tabla Anual
- Peñarol - 46 (-1)
- Deportivo Maldonado - 45
- Racing - 45
- Wanderers - 39
- MC Torque - 38 (-1)
- Central Español - 36
- Liverpool - 35
- Nacional - 35
- Albion - 34
- Cerro Largo - 30
- Defensor Sporting - 27
- Boston River - 26
- Juventud - 24
- Cerro - 24
- Danubio - 23
- Progreso - 16
Descenso: Progreso 0.902 (55 pts), Danubio 1.082 (66 pts), Cerro 1.148 (70 pts), Wanderers 1.148 (70 pts).