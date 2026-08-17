Clausura: histórico triunfo de Racing; Peñarol líder y dos equipos que cambian de DT

Además, Liverpool goleó con contundencia a Defensor Sporting que sigue sin poder sumar de a tres, y el negriazul comienza a crecer en la tabla de posiciones. Wanderers en una gran campaña, hoy ocupa el cuarto lugar en la Anual.

Respecto al descenso, la lucha sigue al rojo vivo. Progreso perdió y está casi condenado, Danubio igualó y sigue lejos de la salvación, mientras que Cerro consiguió una nueva victoria (esta vez ante Albion) e igualó la línea de Wanderers que no pudo pasar del empate ante Cerro Largo.

Lo que dejó la segunda del Clausura

Resultados

Boston River 0-0 Danubio

Cerro 2-1 Albion

Juventud 0-1 MC Torque

Racing 2-0 Nacional

Wanderers 1-1 Cerro Largo

Progreso 0-2 Deportivo Maldonado

Defensor Sporting 0-4 Liverpool

Peñarol 2-1 Central Español

Posiciones Clausura

Liverpool - 6 Cerro - 6 Racing - 4 Deportivo Maldonado - 4 Wanderers - 4 Boston River - 4 Peñarol - 3 (-1) MC Torque - 3 (-1) Central Español - 3 Cerro Largo - 2 Juventud - 1 Danubio - 1 Albion - 0 Nacional - 0 Progreso - 0 Defensor Sporting - 0

Tabla Anual

Peñarol - 46 (-1) Deportivo Maldonado - 45 Racing - 45 Wanderers - 39 MC Torque - 38 (-1) Central Español - 36 Liverpool - 35 Nacional - 35 Albion - 34 Cerro Largo - 30 Defensor Sporting - 27 Boston River - 26 Juventud - 24 Cerro - 24 Danubio - 23 Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.902 (55 pts), Danubio 1.082 (66 pts), Cerro 1.148 (70 pts), Wanderers 1.148 (70 pts).