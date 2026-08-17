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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

Pasando en limpio la fecha

Clausura: histórico triunfo de Racing; Peñarol líder y dos equipos que cambian de DT

Nacional cesó a Jorge Bava mientras que Gustavo Matosas dejó de ser el entrenador de Danubio tras la segunda fecha del Clausura.

Racing derrotó a Nacional por el Clausura.

Racing derrotó a Nacional por el Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Fin de semana muy movido para el fútbol uruguayo, que tuvo la disputa de la segunda fecha del Torneo Clausura que dejó cambios de entrenadores en Nacional y Danubio, equipos hundidos en una fuerte crisis. Peñarol debutó, ganó y sigue en lo más alto de la Anual.

El carbonero se impuso ante Central Español, resultado que lo mantiene en lo más alto de la tabla acumulada. De cerca, a tan sólo un punto, aparecen Deportivo Maldonado y Racing quienes derrotaron a Progreso y Nacional respectivamente.

Además, Liverpool goleó con contundencia a Defensor Sporting que sigue sin poder sumar de a tres, y el negriazul comienza a crecer en la tabla de posiciones. Wanderers en una gran campaña, hoy ocupa el cuarto lugar en la Anual.

Respecto al descenso, la lucha sigue al rojo vivo. Progreso perdió y está casi condenado, Danubio igualó y sigue lejos de la salvación, mientras que Cerro consiguió una nueva victoria (esta vez ante Albion) e igualó la línea de Wanderers que no pudo pasar del empate ante Cerro Largo.

Lo que dejó la segunda del Clausura

Resultados

  • Boston River 0-0 Danubio
  • Cerro 2-1 Albion
  • Juventud 0-1 MC Torque
  • Racing 2-0 Nacional
  • Wanderers 1-1 Cerro Largo
  • Progreso 0-2 Deportivo Maldonado
  • Defensor Sporting 0-4 Liverpool
  • Peñarol 2-1 Central Español

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 6
  2. Cerro - 6
  3. Racing - 4
  4. Deportivo Maldonado - 4
  5. Wanderers - 4
  6. Boston River - 4
  7. Peñarol - 3 (-1)
  8. MC Torque - 3 (-1)
  9. Central Español - 3
  10. Cerro Largo - 2
  11. Juventud - 1
  12. Danubio - 1
  13. Albion - 0
  14. Nacional - 0
  15. Progreso - 0
  16. Defensor Sporting - 0

Tabla Anual

  1. Peñarol - 46 (-1)
  2. Deportivo Maldonado - 45
  3. Racing - 45
  4. Wanderers - 39
  5. MC Torque - 38 (-1)
  6. Central Español - 36
  7. Liverpool - 35
  8. Nacional - 35
  9. Albion - 34
  10. Cerro Largo - 30
  11. Defensor Sporting - 27
  12. Boston River - 26
  13. Juventud - 24
  14. Cerro - 24
  15. Danubio - 23
  16. Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.902 (55 pts), Danubio 1.082 (66 pts), Cerro 1.148 (70 pts), Wanderers 1.148 (70 pts).

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