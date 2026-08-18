Peñarol: una buena y otra mala para Diego Aguirre de cara al clásico

Las otras dos no son tan buenas. Nehuel Herrera no estará en el clásico lesionado en el dedo de un pie y Jonathan Rodríguez sufrió una lesión que lo pone en duda ante Nacional.

Según se conoció este lunes, Jonathan Rodríguez sufrió un desgarro.

El delantero aurinegro jugó muy poco desde que volvió a firmar contrato con la institución de la que se había ido en 2014.

La lesión de Jonathan Rodríguez

Jonathan Rodríguez estuvo más de un año sin jugar tras una grave lesión y luego de haber rescindido su contrato con Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Desde su arribo en su regreso al club, el delantero jugó solo 56 minutos en dos encuentros: 29' ante Cerro Largo el 1° de agosto y 27' en la final del Torneo Intermedio en la que Peñarol consiguió el bicampeonato.

Este domingo estuvo entre los convocados aurinegros ante Central Español, pero no ingresó.

Según informó Diego Aguirre este lunes en El Espectador Deportes, Jonathan Rodríguez tiene "un desgarro en el sóleo y va a estar unos días entrenando por separado. Cuando lo contratamos sabíamos que no iba a ser para ahora, luego de que estuviera más de un año sin jugar, sino pensando en el futuro".

Por su parte, el DT afirmó que a Jesús Trindade -quien ya hace más de un mes que se lesionó-, le quedan al menos un par de semanas más porque su lesión fue en el tendón.