Trump registra caída histórica en su aprobación

Escenario político e incertidumbre

La caída en los índices de popularidad expone los desafíos internos y externos que condicionan la estabilidad del Ejecutivo y su capacidad de consolidar apoyos legislativos de cara al ciclo político en curso. La combinación de presiones económicas y el descontento por la prolongación de las tensiones en Medio Oriente configuran uno de los momentos más complejos para la gestión de la Casa Blanca.