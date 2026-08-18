La aprobación de Trump enfrenta un escenario adverso tras la difusión de un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos a 1.166 adultos a nivel nacional, el cual arrojó una aprobación presidencial del 33 por ciento. Los resultados reflejan un fuerte impacto en la percepción pública debido a la coyuntura internacional y su repercusión en la economía interna.
en picada
Trump registra caída histórica en su aprobación
La caída en la popularidad de Trump se vincula con los conflictos internacionales y las tensiones económicas, según la encuesta de la empresa Ipsos.