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Mundo Donald Trump | aprobación | Irán

en picada

Trump registra caída histórica en su aprobación

La caída en la popularidad de Trump se vincula con los conflictos internacionales y las tensiones económicas, según la encuesta de la empresa Ipsos.

Trump y una caída estrepitosa

Trump y una caída estrepitosa

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La aprobación de Trump enfrenta un escenario adverso tras la difusión de un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos a 1.166 adultos a nivel nacional, el cual arrojó una aprobación presidencial del 33 por ciento. Los resultados reflejan un fuerte impacto en la percepción pública debido a la coyuntura internacional y su repercusión en la economía interna.

Impacto económico y tensiones geopolíticas

El relevamiento señala que la confrontación con Irán y el cierre estratégico del estrecho de Ormuz —paso fundamental para el comercio mundial de crudo— han impulsado el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Esta situación derivó en un encarecimiento de los combustibles que afecta de manera directa a los hogares estadounidenses y genera inquietud en sectores políticos de diversos partidos.

Mientras la administración federal defiende las acciones militares como una medida de seguridad para frenar el desarrollo de armamento nuclear, el sondeo evidencia un marcado escepticismo ciudadano. El 80 por ciento de los consultados estima que el conflicto militar se prolongará en el tiempo, frente a un escaso 16 por ciento que confía en una resolución rápida en pocas semanas.

Escenario político e incertidumbre

La caída en los índices de popularidad expone los desafíos internos y externos que condicionan la estabilidad del Ejecutivo y su capacidad de consolidar apoyos legislativos de cara al ciclo político en curso. La combinación de presiones económicas y el descontento por la prolongación de las tensiones en Medio Oriente configuran uno de los momentos más complejos para la gestión de la Casa Blanca.

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